Киев, 16 марта. Украина ввозит большую часть продуктов питания, поскольку государственный резерв пуст. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский, используя ненормативную лексику.

Ситуацию с продовольствием парламентарий прокомментировал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

«У нас ни черта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел», — отметил Дубинский.

По его словам, данное заключение он сделал на основе информации Госрезерва Украины.

«Ответ Госрезерва: «У нас ничего нет. Вообще», — нецензурно уточнил депутат Рады.

Дубинский сообщил, что в стране отсутствуют даже запасы консервов. Кроме того, наблюдается и острая нехватка горючего.

Ранее «голод, как в Африке» на Украине прогнозировала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она уверена, что скандальный законопроект о снятии запрета на продажу земли только усугубит продовольственную ситуацию в стране. По мнению политика, Киев разрушает украинскую экономику, отдавая крупнейшие объекты промышленности и инфраструктуры западным концессионерам.

Тимошенко раскритиковала руководство Украины, призвав не заниматься кадровыми перестановками, а кардинально сменить политический курс страны, передавало Федеральное агентство новостей.