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Сторонник Зеленского нецензурно высказался о нехватке продовольствия

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Сторонник Зеленского нецензурно высказался о нехватке продовольствия

Киев, 16 марта. Украина ввозит большую часть продуктов питания, поскольку государственный резерв пуст. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский, используя ненормативную лексику.

Ситуацию с продовольствием парламентарий прокомментировал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

«У нас ни черта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел», — отметил Дубинский.

По его словам, данное заключение он сделал на основе информации Госрезерва Украины.

«Ответ Госрезерва: «У нас ничего нет. Вообще», — нецензурно уточнил депутат Рады.

Дубинский сообщил, что в стране отсутствуют даже запасы консервов. Кроме того, наблюдается и острая нехватка горючего.

Ранее «голод, как в Африке» на Украине прогнозировала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она уверена, что скандальный законопроект о снятии запрета на продажу земли только усугубит продовольственную ситуацию в стране. По мнению политика, Киев разрушает украинскую экономику, отдавая крупнейшие объекты промышленности и инфраструктуры западным концессионерам.

Тимошенко раскритиковала руководство Украины, призвав не заниматься кадровыми перестановками, а кардинально сменить политический курс страны, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: РИА Новости
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