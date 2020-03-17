РПЦ не откажет в причастии зараженным коронавирусом

Русская православная церковь, вне зависимости от того, болен человек коронавирусом или какой-то иной опасной для окружающих болезнью, не может отказать ему, если он хочет причаститься. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Во время любой эпидемии в нашей Церкви причащают людей, в том числе в инфекционных больницах. При соблюдении должных санитарно-гигиенических правил к таинству причастия допускаются и больные люди, которые представляют угрозу для окружающих», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, Русской православной церкви важно свидетельствовать перед верующими, что никто из них не будет лишен возможности причаститься.

Как стало известно 11 марта, согласно решению Священного синода, в РПЦ не будут отменять богослужения из-за коронавируса, как это происходит во многих римско-католических и протестантских общинах.

«У нас в России не только храмы не закрываются, но и большая часть заведений, где часто бывает многолюдно: работают торговые центры, рынки, рестораны. Мы считаем, что у РПЦ нет никаких оснований запрещать людям посещать богослужения», — заявил Вахтанг Кипшидзе.

Вместе с тем, Священный синод Русской православной церкви обратился к православным с призывом внимательно относиться к своему самочувствию. В частности, в случае недомогания всем православным предлагается прибегнуть к тому, чтобы их посещал священнослужитель на дому.

«Я думаю, отношения к церковным таинствам во всех христианских конфессиях весьма серьезные. Но у представителей католиков, например, свои соображения, как обезопасить паству. Самое главное для всех христиан заключается в том, чтобы ни один человек не был лишен возможности прибегнуть к церковным таинствам», — добавил собеседник ФАН.

По словам настоятеля Никольского храма в Павшинской пойме подмосковного Красногорска, популярного православного блогера Павла Островского, само по себе причастие источником инфекции быть не может.

«Светские люди часто не понимают, как устроено богослужение и что есть причастие. Понятно, что сами по себе хлеб и вино, пресуществленные в плоть и кровь Христа, источником инфекции быть не могут», — заявил священник в интервью ФАН.

Однако если люди думают, что в храме они на сто процентов в безопасности и не могут заразиться, то они ошибаются, отметил клирик РПЦ.

«Если кто-то стоит на богослужении, чихает и кашляет, то естественно, он может заразить и кого-то из окружающих. И само по себе причастие, которое является главным смыслом богослужений, не является «таблеткой от простуды» или дезинфицирующим средством от какого-либо вируса», — обратил внимание о. Павел.

Если кто-то считает, что можно прийти больным в храм и причаститься, не подвергая риску окружающих, то он ведет себя безответственно, уверен собеседник ФАН. Он напомнил, что даже в Священном писании указано: если кто из христиан болен, «пусть призовет пресвитеров Церкви». То есть человек должен оставаться дома.

«Мы, верующие христиане, верим, что причастие приносит нам пользу. И в этом смысле оно может помогать и от коронавируса. Но надо помнить, что тем, кто без веры причащается, причастие не поможет или даже может принести вред. Об этом говорил еще апостол Павел. Например, человек решил «для галочки» причаститься, потому что решил стать крестным. В этом случае, опять же, вредит не само причастие — просто человека может постичь наказание от Бога», — рассказал священнослужитель.

Отец Павел не стал оценивать решение католиков и представителей других конфессий прекратить богослужения.

«Решение других церквей мне сложно оценивать. Возможно, у них другая ситуация. У нас в России, слава Богу, пока нет такой напряженной ситуации с коронавирусом, как в той же Италии, которая считается центром католицизма», — отметил собеседник ФАН.

В России же, по мнению, о. Павла, повсеместно отменять богослужения не стоит в любом случае.

«У нас есть множество деревень, где полсотни жителей и один батюшка. Они и так на «вечном карантине», поскольку очень редко имеют возможность куда-то выезжать. Запрещать богослужения в таких местах бессмысленно», — уверен священник.

Кроме того, в России, например, около 8 тысяч человек в год умирают от туберкулеза.

«А это опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И что теперь — у каждого кашлянувшего человека требовать медицинскую справку или делать МРТ у входа в храм?» — иронично спросил клирик РПЦ.

По его словам, запрет на богослужения во время эпидемии коронавируса может поставить церковь в сложное двусмысленное положение.

«Если мы сейчас введем запрет на посещение храмов, то потом, по логике вещей, надо будет проявлять последовательность и, например, при очередной эпидемии гриппа закрывать храмы», — считает о. Павел.

Он отметил, что католики уже попали в эту ситуацию, и непонятно, как они будут выходить из нее, поскольку регулярно появляются новые вирусы.

Впрочем, священник допустил, что в отдельных епархиях РПЦ будут вводиться какие-то ограничения во время богослужений.

«Если в каком-то селе или городе будет резкий всплеск заболеваемости, то в самых крайних случаях можно будет совершать богослужения на улице — чтобы люди имели возможность стоять на некотором расстоянии друг от друга, с ограниченным количеством прихожан. Или заранее прихожане будут договариваться, чтобы на какие-то службы приходило немного людей», — предположил настоятель.

При этом священник отметил, что РПЦ никого не призывает против своей воли идти на богослужения.

«Я знаю, что у простых православных мирян совершенно разные точки зрения. Кто-то считает, что сейчас надо ограничить свои хождения в храм. Кто-то — наоборот. Это их личный выбор», — резюмировал собеседник ФАН.

11 марта Священный синод Русской православная церкви призвал к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях. В частности, он рекомендовал более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон и использование одноразовых стаканчиков для запивки после причастия. При этом было подчеркнуто, что во времена эпидемий РПЦ никогда не отказывала в духовном окормлении своей пастве.

Тем временем Элладская и Кипрская православные церкви заявили, что коронавирус не может передаваться через святое причастие, а потому верующим нельзя запрещать причащаться из-за эпидемии.

А вот Римско-католическая церковь закрыла храмы в Италии для посещения до 3 апреля. В свою очередь, Католическая церковь Ирландии рекомендовала прихожанам отказаться от рукопожатий и использования чаш со святой водой при входе в храм.