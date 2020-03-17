Сирия, 17 марта. Сириец погиб в результате взрыва в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки. «Хайят Тахрир аш-Шам» организовала нападение на волонтеров из Сирийского Красного Полумесяца в Идлибе. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 11 членов РПК на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняли задачи по зачистке местности в Алеппо; завершили обучение группы новобранцев NDF****** в Дамаске; провели обмен пленными с боевиками в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки; подозревается в убийстве курдского боевика у месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила нападение на филиалы Сирийского Красного Полумесяца в городах Идлиб и Ариха; заявила об уничтожении бульдозера САА в Южном Идлибе; организовала подрыв моста на трассе М-4.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали позиции курдских боевиков в северной части Алеппо; арестовали десять человек в районе Рас аль-Айна; перебросили технику на север Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: попытались предпринять вылазки на границе с Турцией.

Российская военная полиция: патрулировала приграничные районы в Алеппо и Хасаке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты на востоке Дейр-эз-Зора; задействовала авиацию на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Накануне прогремел взрыв в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска. Информагентство SANA News сообщало о том, что на фугасе на окраине города Дума подорвался девятилетний ребенок. Еще один мальчик десяти лет был тяжело ранен. Отмечается, что мина была заложена боевиками вооруженной оппозиции еще во время оккупации территории оазиса.

Twitter-канал (SteeleSyAA) сообщал об передислокации подкреплений проасадовских ополченческих отрядов в Дейр-эз-Зор. Несколько десятков новобранцев вступили в ряды Национальных сил обороны****** (NDF), пройдя курс обучения в Дамаске. Предполагается, что они будут задействованы в спецоперации по ликвидации подпольных групп «Исламского государства» в Сирийской пустыне.

Провинция Алеппо

В Алеппо и его окрестностях продолжились подрывные работы Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным военного источника в сети Twitter (alikhbariasy), задачи по разминированию местности выполнялись в районах Аль-Кастелло, Старый Алеппо, Хан аль-Харир и Аль-Инзарат. Кроме того, саперы САА были задействованы в населенном пункте Кафр-Хамра.

Снова наблюдались столкновения на линии разграничения сил протурецких формирований и курдских боевиков. Новостное агентство Al Nour передавало, что союзники Турции нанесли удары по городу Мараназ, контролируемому Отрядами народной самообороны (YPG). О возможных жертвах среди мирного населения не сообщалось.

Вечером состоялся обмен пленными между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что каждая из сторон передала по одному пленному в районе Аль-Баба. Благодаря этому был освобожден капитан САА Ахмад Сулейман Салих, который был захвачен радикалами еще семь лет назад.

Провинция Дейр-эз-Зор

На занимаемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории произошла новая вылазка террористов «Исламского государства». Twitter-канал (24_alsharqia) сообщал о том, что один из курдских боевиков был найден мертвым у нефтяного поля Аль-Омар.

Поступали сообщения о вылетах ВВС международной коалиции США в восточных районах САР. Новостной портал Al Nour сообщал о работе вертолетов западного альянса в Дейр-эз-Зоре и соседней Хасаке.

Во второй половине дня появилась информация о закрытии пунктов пропуска «Абу-Кемаль» и «Насиб», расположенных на границе с Ираком и Иорданией. Власти САР прибегли к подобным мерам для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask).

Провинция Идлиб

Информационное агентство SANA News сообщало о том, что в городах Идлиб и Ариха произошли нападения террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на филиалы и больницы, в которых работали добровольцы движения Сирийский арабский Красный Полумесяц. В ходе налетов боевики заняли помещения, в которых находились сотрудники организации, а также захватили оборудование.

Новостной портал Al Nour заявлял о новых попытках исламистов сорвать совместное патрулирование РФ и Турции на магистрали М-4. Члены ХТШ организовали подрыв моста, а также установили преграды на шоссе.

Российское Министерство иностранных дел передавало, что исламисты вновь прибегли к боевым действиям против правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб, несмотря на действующий на линии разграничения сил режим тишины. Связанные с боевиками источники заявляли об уничтожении бульдозера Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Афас.

Провинция Хасака

В минувшие сутки состоялось патрулирование местности в приграничных с Турцией районах. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олега Журавлева, под прикрытием российских ВКС были обследованы северные окраины Хасаки и Алеппо.

На линии разграничения сил курдских боевиков и турецких вооруженных сил вновь отмечались перестрелки. Информагентство SANA News передавало, что обстрелам союзников Турции подверглись окрестности населенного пункта Тавлет аль-Векаа недалеко от Тель-Тамра.

Произошел взрыв в южной части провинции. Военный источник в Telegram (alikhbariasy) передавал, что в городе Аш-Шаддади детонировал заминированный мотоцикл. Жертвами случившегося стали пять мирных жителей, один из которых погиб. Позднее о своей причастности к организации взрыва заявили боевики «Исламского государства».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что союзники Турции прибегли к обыскам в городе Рас аль-Айн и его окрестностях, которые привели к аресту десяти человек, подозреваемых в сотрудничестве с курдскими боевиками. Кроме того, Минобороны Турции заявило о проведении спецоперации по выявлению членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной зоне, результатом которой стала нейтрализация 11 членов группировки. Для предотвращения новых вылазок в Сирию был переброшен конвой с военной техникой.

1 Организация запрещена на территории РФ.