Пиар-менеджер Началовой рассказала о последнем разговоре певицы с матерью

Москва, 16 марта. Российская певица Юлия Началова провела непростой разговор со своей матерью за несколько часов до введения в медикаментозную кому, после которой она скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщила пиар-менеджер певицы Анна Исаева.

По ее словам, Юлия знала, что медики планируют ее ввести в состояние искусственной комы. При этом певица «не собиралась умирать», поэтому не давала каких-либо напутствий и не составляла завещание. Однако в последнюю ночь у Юлии состоялся серьезный разговор с матерью. Исаева отметила, что певица общалась с мамой не так, как всегда.

«Той ночью она разговаривала с мамой не так, как разговаривала всегда. Мне мама пересказывала этот разговор, он очень интимный», — пояснила Исаева.

Она также добавила, что Юлия впервые обсуждала со своей матерью столь серьезные вещи. Кроме того, мать певицы призналась, что в ту ночь она впервые увидела, как молится ее дочь, передает «Пятый канал».

«Здесь была очень критичная ситуация, было больно, было страшно, испугалась она. В ту последнюю ночь перед тем, как ее ввели в кому, она испугалась. Ее мама никогда прежде не видела, как она читает молитву», — отметила Исаева.

Напомним, российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в результате остановки сердца. В начале марта певицу госпитализировали в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Врачи диагностировали у Началовой подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Через неделю после госпитализации состояние певицы начало резко ухудшаться, поэтому медики ввели Началову в состояние искусственной комы. 16 марта врачи ампутировали певице воспаленную ногу, однако ее сердце не выдержало нагрузки.