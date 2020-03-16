Террористы боятся начать наступление в Идлибе без поддержки Турции

Турции было выгодно тянуть конфликт в Идлибе два года, не выполняя взяты на себя в Сочи обязательства. Однако Дамаск показал Анкаре, что цена такой политики – потеря влияние на севере Сирии. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Официальные представители Министерства иностранных дел России сообщили, что крупные формирования террористов возобновили атаки в сирийской провинции Идлиб, воспользовавшись соглашением о прегрешении огня для перевооружения.

Как отмечают в МИД РФ, помогла в перевооружении и восстановлении сил террористов непосредственная помощь извне.

МИД России обращает внимание, что в сирийском Идлибе преимущественно сосредоточены силы следующих террористических формирований: «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, также запрещенная в РФ) и «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1).

Ранее Федеральное агентство новостей уже обращало внимание на то, что терористы отказались признавать соглашения по урегулированию напряженной ситуации в Идлибе между Россией и Турцией, которые были подписаны 5 марта в Москве.

Подлые провокации террористов

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заметил, что ожидать провокаций боевиков действительно стоит. Однако вряд ли они будут массовыми, считает он.

По мнению Рожина, нет ничего удивительного в том, что «Хайат Тахрир аш-Шам» и группировки, аффилированные с ней, выступили против соблюдения российско-турецких договоренностей. Они об этом заявляли в 2018 года, когда подписывались сочинские соглашения, призванные урегулировать ситуацию в Идлибе.

«Их позиция в этом неизменна. Соответственно, они будут продолжать обстреливать позиции сирийской армии или пытаться обстреливать трассу М5. Это такие меры, дабы показать, что они что-то могут еще. Но какого большого наступления «Тахрир аш-Шам» без поддержки со стороны Турции слабо верится. Так как ранее они понесли большие потери в людях и технике», — считает Рожин.

Вина Турции неоспорима

По мнению Рожина, в провокациях боевиков в Идлибе или их прямом наступлении на позиции Сирийской арабской армии (САА) Турция сейчас вряд ли заинтересована. Поскольку двигать вперед боевиков «Тахрир аш-Шам» — прямо нарушать те договоренности, что были заключены. Поэтому, скорее всего, провокации в Идлибе будут локальной инициативой со стороны террористов.

Однако, естественно, Россия будет предъявлять претензии Турции, поскольку Анкара обязалась обеспечить проезд по трассе М4 и соблюдение прекращения огня, считает военный эксперт.

«Поэтому, и по линии российского МИДа, и по линии Минобороны будут заявления, и информация будет доводиться до Турции. Поскольку сирийская армия соблюдает перемирие, а боевики и, соответственно, Турция — нет», — говорит собеседник ФАН.

Цена нарушения соглашений

Достигнутые 5 марта в ходе переговоров РФ и Турции договоренности, в каком-то смысле повторяют тезисы соглашения сентября 2018 года, подписанного в Сочи: Турция должна не допускать нарушения перемирия со стороны боевиков, также Анкара обязуется обеспечить безопасный проезд по стратегическим трассам М4 «Хасака – Алеппо» и М5 «Хама – Алеппо».

Как замечает Рожин, фактически мы вернулись к сочинскому формату, однако Турция, из-за того, что она не смогла выполнить те соглашения, расплатилась половиной территорий Идлиба.

«Все вернулось к тому же самому, ей поставили те же условия по разблокировки трассы М4 и созданию зоны безопасности, но теперь уже половину Идлиба контролируют правительственные силы. Это цена за невыполнение договоренностей сочинской сделки», — считает Рожин.

Однако, замечает собеседник ФАН, в этот раз два года ждать пока Турция выполнит договоренности никто не будет.

«Мы видели, что Турции было выгодно тянуть конфликт в Идлибе дальше. Но ей показали, что цена такой политики существенная. И половину актива, который она планировала дотянуть до мирного урегулирования в Сирии, Турция потеряла. Если Турция будет продолжать в том же духе, я уверен, мы увидим еще одну операцию, где Дамаск отрежет еще часть активов у Турции, которые Анкара пытается использовать для закрепления на северо-востоке Сирии», — заключает Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.