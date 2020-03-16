Общенародное голосование за поправки в конституцию обсудили в «Патриоте». ФАН-ТВ

Изменения в главном законе страны пока вызывают у россиян много вопросов. Для того, чтобы расставить все точки над «i» в Медиагруппе «Патриот» прошла пресс-конференция на тему поправок в конституцию.

Центральной темой стала роль общероссийского голосования в повышение политической грамотности граждан. Многие не читали конституцию и не интересуются политической обстановкой страны. Голосование активизирует население, укрепит демократию и обратит внимание на роль главного закона страны.

«Мы сталкиваемся с такой важной проблемой. Когда население, оно вроде знает понятия «свобода слова» и перечисляет ряд фундаментальных прав, которые закреплены в конституции, но не понимает содержания и сути этих прав», — уверен Георгий Багирян, координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Непонимание вызывает сам статус голосования. Не референдум, не плебисцит, а именно общенародное голосование. Юристы объяснили: так как поправки вносятся не в первые две статьи конституции, связанные со статусом и ценностям государства, референдумом голосование не считается. Но по форме проведения общероссийское голосование от него не отличается.

Даже в теме правок в конституцию не обошлось без коронавируса. Журналисты волновались, не станет ли массовое мероприятие причиной для распространения инфекции. Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев заверил, что переноса голосования не планируются. По необходимости будут приняты меры повышенной безопасности: выдача масок, перчаток и дезинфицирующих средств на участках. В связи с коронавирусом встал вопрос о переносе голосования в электронный формат. Но пока данная мера не может быть применена на территории всей страны.

«Мы слышим комментарии Эллы Памфиловой, которая говорит, что поскольку эта система была апробирована только на сентябрьских выборах в Москве, а на других территориях не апробирована. Если она будет применена, то только в Москве», — сказал Владимир Журавлев, заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти.

Больше всего поправок в конституции связаны с социальной тематикой. В главном законе страны будут закреплены те сферы жизни, которые до этого не получали большой огласки. Например, теперь в 114 статье добавится пункт о поддержке волонтерской деятельности.

«Волонтерство не всегда поддерживалось на таком высоком государственном уровне. И то, что сегодня это действительно тренд среди молодежи, и то что сегодня государство поддерживает добровольцев, для нас действительно это очень важно, это признание нашей работы», — считает Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы».

«Прочитайте поправки в конституцию» — главный совет от спикеров конференции. Эксперты подчеркнули, что изменения в конституции писали всей страной, и они коснутся будущего каждого россиянина.