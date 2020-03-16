Правительство РФ объяснило закрытие границы с Белоруссией

Москва, 16 марта. Высказывания руководства Белоруссии по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции вызывают недоумение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

«В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Решение об ограничении въезда из Белоруссии в Россию было принято в связи с тем, что Минск не придерживается рекомендованных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мер по перекрытию границ. В заявлении Кабмина РФ отмечается, что проект распоряжения правительства о введении ограничений временного характера на въезд в Россию иностранцев, в том числе белорусских граждан, был подготовлен после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия мер по борьбе с распространением коронавируса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что государство не будет закрывать границу с Россией из-за страха перед распространением коронавируса. По его словам, необходимо просто соблюдать меры предосторожности.