Сирия, 16 марта. Детонация фугасной мины в Восточной Гуте привела к гибели ребенка. ИГ1* взяло на себя ответственность за взрыв в городе Аш-Шаддади в Хасаке. Обмен пленными между САА и боевиками состоялся у Аль-Баба на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обмен пленными с боевиками в районе Аль-Баба северо-восточнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского боевика недалеко от месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; взяло на себя ответственность за организацию взрыва в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Международная коалиция: задействовала вертолеты в северных районах провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о взрыве мины городе Дума на северо-востоке от столицы. Детонация фугаса обернулась гибелью ребенка девяти лет. Кроме того, еще один несовершеннолетний получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице. По информации, представленной полицейским управлением Дамаска, мина была оставлена здесь боевиками исламистских бандгрупп, в оккупации которых эта территория находилась ранее. Напомним, Дума располагается на территории оазиса Восточная Гута, который полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) весной 2018 года.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в северной части провинции состоялся обмен пленными между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Стороны провели встречу у населенного пункта Абу Зейдин в районе Аль-Баба. Радикалы отпустили капитана Сирийской арабской армии (САА) Ахмада Сулеймана Салиха, который попал в плен еще семь лет назад. Со своей стороны, САА освободила боевика «Сирийской национальной армии» по имени Васим аль-Мухаммед.

Тем временем террористы не перестают провоцировать столкновения с силами САР в границах Идлибской зоны деэскалации. Так, в течение дня российской стороной были зафиксированы семь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб. Как известно, часть исламистов отказались соблюдать перемирие, установившееся в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (24_alsharqia) сообщает о новой вылазке неизвестных в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах Дейр-эз-Зора. Тело одного из членов Рабочей партии Курдистана (РПК), который ранее был похищен в городе Шхиль, было обнаружено в районе нефтяного поля Аль-Омар. В убийстве курдского боевика подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки в составе так называемых спящих ячеек.

После случившегося в северных районах провинции возобновили работу ВВС западной коалиции во главе с США. Информационный портал Masar Press Agency передает, что вертолеты международного альянса осуществили вылеты в районе населенного пункта Аль-Хариджи.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за организацию взрыва в городе Аш-Шаддади, о котором стало известно несколько часов назад. Об этом заявил подконтрольный террористической группировке медиапортал «Аль-Амак»*. Напомним, в результате детонации заминированного мотоцикла у военного штаба курдских боевиков погиб один из мирных жителей населенного пункта, еще четыре человека пострадали. Как известно, террористы осуществляют подпольную деятельность в оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.