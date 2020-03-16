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Новости Сирии

Сирия новости 16 марта 22.30: ребенок погиб при взрыве в Дамаске, в Алеппо состоялся обмен пленными между САА и боевиками

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Сирийская арабская армия (САА)

Сирия, 16 марта. Детонация фугасной мины в Восточной Гуте привела к гибели ребенка. ИГ1* взяло на себя ответственность за взрыв в городе Аш-Шаддади в Хасаке. Обмен пленными между САА и боевиками состоялся у Аль-Баба на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обмен пленными с боевиками в районе Аль-Баба северо-восточнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского боевика недалеко от месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; взяло на себя ответственность за организацию взрыва в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Международная коалиция: задействовала вертолеты в северных районах провинции Дейр-эз-Зор.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о взрыве мины городе Дума на северо-востоке от столицы. Детонация фугаса обернулась гибелью ребенка девяти лет. Кроме того, еще один несовершеннолетний получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице. По информации, представленной полицейским управлением Дамаска, мина была оставлена здесь боевиками исламистских бандгрупп, в оккупации которых эта территория находилась ранее. Напомним, Дума располагается на территории оазиса Восточная Гута, который полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) весной 2018 года.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в северной части провинции состоялся обмен пленными между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Стороны провели встречу у населенного пункта Абу Зейдин в районе Аль-Баба. Радикалы отпустили капитана Сирийской арабской армии (САА) Ахмада Сулеймана Салиха, который попал в плен еще семь лет назад. Со своей стороны, САА освободила боевика «Сирийской национальной армии» по имени Васим аль-Мухаммед.

Тем временем террористы не перестают провоцировать столкновения с силами САР в границах Идлибской зоны деэскалации. Так, в течение дня российской стороной были зафиксированы семь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб. Как известно, часть исламистов отказались соблюдать перемирие, установившееся в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (24_alsharqia) сообщает о новой вылазке неизвестных в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах Дейр-эз-Зора. Тело одного из членов Рабочей партии Курдистана (РПК), который ранее был похищен в городе Шхиль, было обнаружено в районе нефтяного поля Аль-Омар. В убийстве курдского боевика подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки в составе так называемых спящих ячеек.

После случившегося в северных районах провинции возобновили работу ВВС западной коалиции во главе с США. Информационный портал Masar Press Agency передает, что вертолеты международного альянса осуществили вылеты в районе населенного пункта Аль-Хариджи.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за организацию взрыва в городе Аш-Шаддади, о котором стало известно несколько часов назад. Об этом заявил подконтрольный террористической группировке медиапортал «Аль-Амак»*. Напомним, в результате детонации заминированного мотоцикла у военного штаба курдских боевиков погиб один из мирных жителей населенного пункта, еще четыре человека пострадали. Как известно, террористы осуществляют подпольную деятельность в оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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