Директор Началовой рассказала о тяжелых моментах во время съемок фильма о певице

Москва, 16 марта. Фильм о скончавшейся год назад певице Юлии Началовой, который планировалось выпустить к годовщине, 16 марта, зрители смогут увидеть позже. Об этом сообщила директор артистки Анна Исаева.

«Надеюсь, в ближайшее время вы его увидите», — заявила Исаева в интервью Пятому каналу, отметив, что это связано с изменениями в сетке вещания Первого канала.

По словам Исаевой, фильм представляет собой реконструкцию событий, о которых рассказали в своих интервью родные и друзья Началовой. В ролях задействованы, в том числе, реальные персонажи, а также актеры, которые изображают в картине троих мужей артистки и ее родителей.

«В этой ситуации им не пришлось переживать события заново, потому что фильм начнется с трагедии, истории ее последних дней. Он будет так раскручиваться от конца к началу», — сообщила она.

Самыми тяжелыми эпизодами были кадры, снятые в квартире Началовой. Для доступа в квартиру были задействованы мама Юлии, а также домработница, которую все считают членом семьи. В съемках принимала участие актриса, загримированная под Началову.

«Были такие моменты, когда мама входит в комнату, а актриса поворачивается резко к ней, и мама аж за сердце схватилась. Ей показалось, что это очень ей напомнило Юлю. Фрагментарно очень напоминало», — вспоминает Исаева.

Ранее актриса Марина Орлова, которая исполнила роль Началовой в фильме Первого канала, раскрыла таинственные подробности съемок. Она рассказала, что чувствовала, находясь в квартире поп-исполнительницы.

По словам актрисы, ей не давали в руки полный сценарий — ознакомиться она могла лишь со сценами, в которых принимала участие. Также Орлова рассказала, что создатели фильма отказались от идеи наносить ей пластический грим, чтобы сделать похожей на Началову, так как маска скрывала эмоции.

Напомним, Началова скончалась 16 марта 2019 года. После незначительной травмы ноги у певицы, страдающей от диабета и подагры, развилась гангрена. Все это привело к заражению крови и остановке сердца, передавала «Газета.ру». Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артистки стала местом паломничества ее поклонников.

В середине февраля отец Началовой Виктор рассказал о первых днях после ее смерти. По его словам, к телу Юлии в морге первое время не пускали близких и родственников. Так, одному из друзей, Игорю, который уезжал на сборы, так и не удалось попрощаться с Юлией.