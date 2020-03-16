Экс-солистка «Ленинграда» покинула украинский «Голос» из-за Крыма

Москва, 16 марта. Бывшая солистка российской группы «Ленинград» Василиса Старшова покинула украинский проект «Голос страны» из-за попадания в скандально известную базу «Миротворец».

Ведущая музыкального шоу в эфире телеканала «1+1» сообщила, что участница решила отказаться от участия в «вокальных боях» по собственному желанию.

Старшова успешно прошла этап слепых прослушиваний, в ней повернулись все четыре наставника. Однако уже после первого выпуска девушку внесли в базу сайта «Миротворец» из-за ее участия в фестивале «Золотая балка», который проходил в Крыму в 2016 году.

После этого певица обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ей, поскольку ее участие в музыкальном проекте «ставится под угрозу». Она также отметила, что представители «Голоса страны» и телеканала «1+1» заинтересованы в ее дальнейшем участии в шоу.

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, которые были получены нелегально и из открытых источников. Вся информация на сайте представлена без согласия людей.

В базу «Миротворца» попали многие российские журналисты, чиновники и звезды шоу-бизнеса, в том числе из-за их визита в Крым.