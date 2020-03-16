Террористы взорвали мост в сирийском Идлибе для срыва патрулирования

Дамаск, 16 марта. Боевики террористических группировок подорвали мост в сирийской провинции Идлиб, чтобы сорвать совместное российско-турецкое патрулирование зоны. Об этом передает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

По данным СМИ, инцидент произошел на трассе М4, которая соединяет Латакию и Алеппо. Разрушениям подвергся мост Мохамбаль, расположенный к западу от города Ариха. Через него проходила часть маршрута патрулирования.

«Взрывчатки было заложено большое количество, что привело к полному уничтожению моста. На других участках трассы боевики разбросали в большом количестве колющие металлические предметы», — цитирует САНА сообщение источника.

Кроме того, террористы под угрозой расправы заставили местных гражданских лиц оборудовать препятствия на трассе, используя палатки и горящие автомобильные шины.

Ранее сообщалось, что экстремисты совершили нападения на волонтеров Сирийского Красного Полумесяца в городах Идлиб и Ариха, разграбив их имущество. Организация осудила действия боевиков, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, очередное обострение в сирийском Идлибе произошло в конце февраля, когда подконтрольные Турции террористы начали наступление на позиции сирийской армии. В результате конфликта погибло 36 турецких военнослужащих, которые участвовали в боестолкновениях на стороне джихадистов.