Украинские операторы связи рассылают предупреждения в связи с эпидемией коронавируса

Киев, 16 марта. Украинские операторы мобильной связи массово рассылают предупреждения и рекомендации от министерства здравоохранения страны из-за распространения коронавируса, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В связи с вероятностью распространения COVID-19 Министерство охраны здоровья Украины рекомендует по возможности оставаться дома, мыть или дезинфицировать руки и ограничить контакты», — предупреждают представители ведомства. В случае плохого самочувствия гражданам рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Также украинцев призывают не покидать территорию страны и отложить зарубежные поездки.

«Транспорт внутри страны работает в штатном режиме. Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти ряда украинских городов ограничили выезд и въезд на свою территорию. Так, закрыты на карантин оказались Киев, Одесса и Львов. Позднее закрытие было опровергнуто, однако президент страны Владимир Зеленский призвал кабинет министров принять самые жесткие меры по противодействию новому вирусу. В частности, на Украине будет ограничено междугороднее сообщение.

«Министерству инфраструктуры с двенадцати часов дня 18 марта запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов», — приказал Зеленский.

Ростуризм также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной из-за коронавируса эпидемиологической обстановкой.

Эпидемия COVID-2019 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Сейчас в мире заражено новым вирусом 170 тысяч человек.