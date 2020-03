Перенджиев считает, что США хотят при помощи курдских боевиков захватить Дейр-эз-Зор

Пока власти Сирии сосредоточили внимание на антитеррористической операции в Идлибе, США занялись наращиванием военной группировки в Дейр-эз-Зоре. Американские войска и союзные боевики готовят наступление через реку Евфрат на позиции правительственных сил, для чего в регион перебрасывается военная техника. Подробнее о деятельности американских военных и курдских формирований на востоке Сирии читайте в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция наращивает военную мощь

Американская коалиция принялась активно наращивать военную мощь на востоке Сирии с начала 2020 года. В январе телеканал Halab Today сообщил, что в районе нефтяного поля «Аль-Омара» и газоперерабатывающего завода «Коноко» были размещены три батареи американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Источники в соцсетях также сообщили о размещении в провинции Дейр-эз-Зор нескольких самоходно-зенитных комплексов M1097 Avenger. Чуть позже аналогичные системы были развернуты в Хасаке.

3 HIMARS missile launchers (M142)

Several AN/TWQ-1 Avengers

were deployed in US bases in Deir Ez Zur, Eastern #Syria



H.T @NotWoofers — Aleph ????️ א (@no_itsmyturn) January 6, 2020

В феврале и марте коалиция продолжила наращивать силы. Для переброски тяжелой техники, орудий и боеприпасов использовались транспортные вертолеты CH-47 Chinhook. Официальные ресурсы операции «Непоколебимая решимость» публиковали видеозапись, на которой «Чинхук» десантирует 155-мм гаубицу М777.

. @USArmy field artillery supporting the Coalition brings powerful effects to #defeatDaesh remnants. The light-weight configuration of the 155 mm M777 howitzer provides rapid maneuver across northeast Syria. @CJTFOIR @CENTCOM pic.twitter.com/Ib5wNdQTaS — Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) February 27, 2020

Переброска по воздуху

Параллельно с этим, американские войска отрабатывают методы оперативной доставки боеприпасов и военной техники, привлекая к этому боевиков курдских вооруженных формирований из «Демократических сил Сирии» (SDF). В ходе специальных учений 22 февраля транспортный самолет С-130 Hercules сбросил 16 контейнеров с парашютами, которые приземлились в пустыне.

Pictures of ammunitions & weapons airdrop last Wednesday of US-led coalition for SDF forces fighting ISIS in Deir ar Zour.



Last time US-led coalition airdropped weapons was during Kobani battle in Oct 2014



Photo source: SDF's Military Council in Hajin (Deir ar Zour) pic.twitter.com/1kbar0cd2b — Wladimir (@vvanwilgenburg) February 23, 2020

Ночную операцию также наблюдали из районов, подконтрольных правительственным войскам.

Самолёт С-130 "Геркулес"(входит в состав военно-транспортной авиации коалиции(США),производит сброс неизвестного груза на западе провинции Дейр эз Зор(правый берег реки Евфрат)



Стоит ли после удивляться-откуда у боевиков в пустыне солнечные батареи,ГСМ,средства пропитания,и.т.д. pic.twitter.com/fZNvfGF0vU — Somebody (@elkis_07) February 21, 2020

Доставку снабжения совместили с учениями: боевики SDF под контролем военных инструкторов США учились находить десантированные с грузового самолета контейнеры в пустыне. По данным источников ФАН, все грузы были успешно обнаружены и доставлены на базу SDF в районе населенного пункта Хаваидж.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН подтвердил планы США организовать наступление на позиции проправительственных сил в Дейр-эз-Зоре.

«США хотят отбить при помощи курдских боевиков ряд районов у сирийской армии полагая, что Дамаск сосредоточен на решении напряженной ситуации в Идлибе и не сможет должным образом ответить. Курды же тут выступают как инструмент. Вашингтон думает, что складываются благоприятные обстоятельства для наступления. США понимают, что, когда Дамаск наведет порядок в Идлибе, Башар Асад (президент Сирии — прим. ред.) реализует свои слова и придет за ними. Но, я думаю, армия Сирии ждет такого удара и сможет его отразить», — говорит собеседник ФАН.

Принудительные войска

На военных базах за Евфратом постоянно ведется обучение боевиков курдских вооруженных формирований, которых готовят к выполнению широкого спектра задач и постоянно привлекают к борьбе со «спящими ячейками» террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), которые действуют в восточных регионах Сирии и атакуют позиции американских союзников.

Медиаресурсы SDF регулярно публикуют информацию о завершении курсов обучения, которые ведут американские военные инструкторы.

При этом, как ранее сообщал ФАН, курдские вооруженные группировки продолжают практику принудительного призыва гражданского населения, проживающего в оккупированных США районах Сирии.

Рейды по насильственной вербовке проходят преимущественно в густонаселенных северных регионах, Ракке и Хасаке. Видео с присягой, которую дают прошедшее обучение молодое пополнение боевиков, регулярно появляются в соцсетях.

130 Fighters Have Finished Their Training And Graduated To Join The #SDF pic.twitter.com/xYKAdQgH4O — Erica (@EricaSangsuwan) February 26, 2020

Разложение и страх

В начале прошлого года американцы поставили перед руководством SDF задачу вдвое увеличить численность проамериканских формирований и довести ее 121 тысячи человек. Эта задача так и не была выполнена в 2019 году. При этом принудительный призыв, похищения подростков из арабских семей и низкий уровень дисциплины привели к тому, что к началу 2020 году моральный уровень проамериканских сил на востоке Сирии стал очень низким.

Источник ФАН, принимавший участие в декабрьских митингах арабского населения за Евфратом против американо-курдской оккупации, рассказал что насильно призванная на службу в SDF молодежь просто не понимает, за кого ей воевать.

«Они сами видят, курдские командиры воруют все деньги – и наши деньги, и их деньги. Всех боятся — когда американцы уйдут, им не простят, это правда… — рассказал Федеральному агентству новостей житель населенного пункта Ат-Таян, пожелавший остаться неизвестным. – А пока их убивают ИГИЛ (террористы ИГИЛ. – Прим. ФАН)».

Так, например, только за последнюю неделю февраля порядка 80 бойцов арабского происхождения вместе с оружием самовольно покинули опорные и контрольно-пропускные пункты курдских вооруженных формирований, расположенные в Аль-Бусейре и Хаваидже. Для сравнения, по информации из открытых источников в январе количество дезертиров из рядов «Демократических сил Сирии» составило 25 человек.

Как считает Александр Перенджиев, курдские боевики действительно стали оккупантами на землях арабского населения. Что в конечном итоге приведет для них к неприятным последствиям.

«Они получат восстание арабов на своих территориях или же их мятеж в рядах подразделений курдских боевиков. Видно, что у курдских формирований ситуация тяжелая, поэтому они идут на такие авантюры. Это даже игра ва-банк. Или это получится, или же курдов сметут. Они ведут себя как оккупанты и их изгонят как оккупантов», — замечает собеседник ФАН.

Из боевиков SDF готовят диверсантов

В Сети появлялась информация о том, что в конце февраля 2020 года командование базы в Хаваидже провело отбор порядка 100 боевиков SDF арабского происхождения для отправки их в особый учебный центр. После сдачи оружия и снаряжения, они на 90 дней переходят под командование американских военных инструкторов для обучения. Прошедшим отбор кандидатам обещают платить огромные для Сирии деньги – 350 долларов в месяц.

Обучение диверсантов проводится в атмосфере строгой секретности: боевикам запрещено покидать территорию лагеря, у них изымают телефоны и фотоаппараты, ограничивается общение с близкими.

Примечательно, что набранные из арабов диверсионные группы учатся не борьбе с ИГИЛ, а скрытному проникновению на территорию, подконтрольную правительственным войскам и их союзникам с целью проведения разведки и совершения диверсий.

По мнению члена экспертного совета организации «Офицеры России», подобные действия со стороны курдских боевиков являются террористическими методами ведения войны.

«Курды тут выполняют проект а-ля ИГИЛ. Поэтому будут подрывать стабильность в регионе и еще больше вызывать к себе ненависть. В конечном итоге это все создаст условия для нанесения серьезного удара по курдским боевикам и изгнанию их с сирийской земли», — заключает Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.