Сирия, 17 марта. Заключенные террористы ИГ1 потребовали встречи с делегацией коалиции США в тюрьме в Хасаке. Один из курдских боевиков был убит в результате взрыва на севере Ракки. Турция перебросила еще один военный конвой в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении ракетной установки САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: вступили в противостояние с группой террористов на юго-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате взрыва в северной части Ракки; столкнулись с волнениями террористов ИГ в тюрьме на окраине Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили новый военный конвой в Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о вооруженных стычках между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и террористами подпольных групп «Исламского государства»1 на юго-востоке провинции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (Sada_AlSharqieh), курдские боевики преследовали группу неизвестных на мотоциклах в районе деревни Аль-Зар. Радикалы оказали SDF ожесточенное сопротивление. О потерях сторон в живой силе или военной технике не сообщается, однако известно, что «демократические силы» были вынуждены направить на место столкновений дополнительные отряды.

Провинция Идлиб

Боевики незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», снова открыли огонь по подконтрольной правительственным подразделениям территории на юге провинции. Как заявляет оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency), под ударом террористов оказался район населенного пункта Хазарин на юге провинции, в результате чего была уничтожена ракетная установка сил САР. Тем не менее официального подтверждения эти данные пока не получили.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения боевых действий, однако террористы ХТШ и подконтрольных ей формирований оказались его придерживаться.

Очередной военный конвой прибыл из Турции в Идлиб. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NewsTerkey1), колонна с подкреплениями въехала на территорию Сирии через пограничный переход «Кафр-Лясин».

Провинция Ракка

Новостной портал Aleppo Media Center сообщает о взрыве в северной части провинции. Детонировало СВУ, заложенное у населенного пункта Аль-Кантари, который находится на трассе М-4 у линии разграничения сил с протурецкими боевиками. В результате инцидента был убит один из сотрудников курдской «милиции» «Асайиш». Предполагается, что взрывное устройство могло быть заложено самими курдскими боевиками во время отступления из приграничных с Турцией районов. Напомним, курдские бандгруппы отвели свои отряды на юг во время операции ВС Турции и ее союзников под названием «Источник мира».

Провинция Хасака

Наблюдаются волнения в тюрьме на окраине города Хасака, которая находится под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно информации новостного портала Aleppo Media Center, заключенные-террористы «Исламского государства» организовали восстание, потребовав встречи с делегацией возглавляемой США международной коалиции. Предполагается, что джихадисты надеются заключить сделку с силами западного альянса. Подобные союзы имели место и прежде. Так, неоднократно поступали данные об эвакуации высокопоставленных членов группировки на американских вертолетах. Кроме того, в 2017 году террористам был обеспечен беспрепятственный выезд из полностью оккупированной Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.