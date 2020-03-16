Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае

Вашингтон, 16 марта. Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.

По мнению исследователей из Колумбийского университета, все дело в том, что у большинства больных были слабо выражены симптомы опасного заболевания. Еще один фактор — высокая контагиозность самого вируса.

К такому выводу они пришли с помощью математического моделирования, объединившего данные о зарегистрированных случаях заражения COVID-19 в КНР с данными о передвижении людей.

Результаты показали, что распространение SARS-CoV2 снизилось после введения ограничений на въезд и выезд из города Ухань (где произошла вспышка заболевания. — Прим. ФАН) были введены только 23 января. Более того, 86% выездов из Ухани не были задокументированы.

Специалисты уверены, что на фоне пандемии коронавируса нужно внести серьезные изменения в практику документирования пациентов, которые обращаются к медикам даже с симптомами ОРВИ. Помимо этого, по их мнению, важно ограничивать поездки за границу и информировать население, напоминать об использовании средств индивидуальной защиты.

При этом он предупредили, что если COVD-19 будет следовать модели пандемического гриппа H1N1 2009 года, то будет продолжать распространяться по всему миру и станет пятым эндемическим коронавирусом среди людей.