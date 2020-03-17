Экономист Дудчак объяснил дефицит валюты на Украине

На Украине возникла нехватка наличных денег в кассах банков в связи с повышенным спросом на валюту. Политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, что проблема возникла из-за искусственного занижения курса гривны властями Украины.

Как указывается в официальном сообщении Национального банка страны, украинцы массово начали скупать валюту.

«В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту», — говорится в сообщении регулятора.

По словам Александра Дудчака, нехватки наличных средств в украинских банках следовало ожидать.

«Вся нынешняя проблема с вирусом дает возможность снять ответственность с руководства страны и переложить все на глобальную проблему — коронавирус. Этого ждали и ранее, потому что курс был занижен искусственно. Его можно держать на любом уровне, но это вызывает другие последствия в экономике», — объяснил Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей.

В связи с этим все, что происходило с курсом валюты на украинском рынке — это «была умышленная политика, направленная на повышение прибыльности облигаций», говорит эксперт.

«Но держать все это было невозможно, операцию провернули, и теперь можно отпускать. Валюты хоть приходит немало в государство за счет уехавших на работу за рубеж, но сейчас этот поток будет крайне невысокий, потому что народ возвращается из-за того же вируса» — пояснил собеседник ФАН.

Дудчак оценил нынешнее состояние экономики Украины и рассказал, как на ней отражается мировая финансовая нестабильность из-за коронавируса.

«Говорить об экономике Украины можно говорить хорошо или никак. Идут потери целых отраслей. «Антонов» последние самолеты собрал из старых комплектов еще в 2016 году. На «Южмаше» люди выходят на работу раз в неделю и получают там какие-то копейки. Хорошо, что сельское хозяйство дает серьезный приток валюты, но на нем тоже далеко не уедешь. В этом плане помощь ждать неоткуда», — добавил экономист.

Ранее произошло резкое падение курса национальной валюты Украины. Часть украинских экспертов признали, что падение курса гривны вызвано соответствующим ослаблением российского рубля.

В свою очередь, киевский политолог Александр Семченко уверен, что падение мировых цен на нефть может привести украинское государство к дефолту.