Bloomberg прогнозирует рост доллара до 97 рублей

Москва, 16 марта. Курс рубля по отношению к доллару США может потерять еще 30%. Такой прогноз дают аналитики Bloomberg.

Согласно данным СМИ, нынешнее падение рубля будет сравнимо с кризисом 2008 года, несмотря на обеспечение Россией профицита текущего счета. По оценкам издания, доллар может вырасти до 97 рублей. При этом с 19 февраля курс американской валюты по отношению к рублю уже стал больше на 18%.

Эксперты полагают, что наибольший ущерб от укрепления доллара получат валюты стран с дефицитом текущего счета, то есть государства Латинской Америки, Турция, Индия, Индонезия, Южная Африка. Наибольшего падения из валют развивающихся стран, согласно ожиданиям аналитиков, достигнет турецкая лира, которая может потерять до 39,3%.

«Несмотря на то, что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопролития, есть возможности для еще больших потерь»,— отмечает Bloomberg.

Сегодня на российских рынках наблюдался некоторый рост доллара. Валюта США подорожала на 2 рубля, а ее стоимость достигала 75 рублей.

Напомним, в ночь на 9 марта на фоне безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+ произошел обвал цен на нефть. Саудовская Аравия настаивала на сокращении нефтедобычи в связи с падением спроса из-за коронавируса, против чего выступили Россия и Казахстан. После этого курс рубля по отношению к доллару также упал.