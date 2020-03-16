Матч ЦСКА — «Зенит» отменен из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Матч двадцать третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом», который был запланирован на 22 марта, отменен. Об этом говорится в сообщении столичной команды.

Футбольный матч не состоится из-за запрета на спортивные мероприятия на воздухе в Москве, который действует до 10 апреля.

«В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится», — говорится в сообщении ЦСКА.

В период ограничений, введенных из-за коронавируса, в Москве должны были пройти еще несколько матчей, в том числе «Локомотив» — «Оренбург», «Спартак» — «Уфа», напомнил «Мир 24».

Как напомнила «Газета.ру», президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России. Он также усомнился в возможности переноса чемпионата Европы на следующий год, указал телеканал «360».