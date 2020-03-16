Журавлев рассказал о влиянии коронавируса на голосование по поправкам в конституцию

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 16 марта прошла пресс-конференция на тему «Поправки в Конституцию — за что и как будут голосовать граждане России?». В ходе обсуждения процедуры голосования по вышеупомянутым поправкам логично встал вопрос о том, как она будет организована в условиях эпидемии коронавируса Covid-19. Бывший председатель Ленинградской областной избирательной комиссии, а ныне — заместитель председателя Общественной палаты ЛО Владимир Журавлев заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что государством будут приняты соответствующие опасности меры.

В частности, гость пресс-центра предложил снабдить всех работников избирательной комиссии, а также наблюдателей на участках средствами индивидуальной защиты, такими, как маски и перчатки. Также он не счел лишней санитарную обработку рабочих пространств, которые будут использованы при подсчете бюллетеней.

«По моей последней информации какого-либо переноса голосования из-за распространения инфекции не будет, — уверен бывший глава Леноблизбиркома, - Естественно, мы прекрасно понимаем, что предугадать ход развития эпидемии наперед мы не можем, поэтому государственные органы будут принимать решения, исходя из текущей ситуации».

В связи с этим логичными кажутся призывы к переходу на дистанционное интернет-голосование, которое позволит гражданам выразить свое отношение к поправкам, не выходя из дома. Здесь, по словам собеседника ФАН, очень важно максимально обеспечить принципиальную невозможность несанкционированного доступа в систему электронного голосования. А поскольку до этого такой способ был апробирован только на выборах Московскую городскую думу в сентябре 2019 года, то, по словам гостя пресс-центра, и на голосовании по внесению поправок в конституцию возможность воспользоваться электронным голосованием будет только у москвичей.

Журавлев также рассказал о мерах по предотвращению заболеваемости коронавирусом среди студентов, которые проводит ЛГУ имени Пушкина, проректором которого он является.