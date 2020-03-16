Пять случаев заболевания коронавирусом подтверждены на Украине

Киев, 16 марта. Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Центра общественного здоровья страны.

«Лабораторно подтверждено пять случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Отмечается, что четверо зараженных находятся в Черновицкой области, а еще один — в Житомирской. В Центре общественного здоровья добавили, что медицинские маски не спасают от коронавируса. По словам специалистов, их должны носить заболевшие.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что органы государственной и исполнительной власти Украины продолжат работу в обычном режиме, несмотря на карантин.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский призвал Минфин страны провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией. Он поручил правительству обеспечить нормальную работу банков, автозаправочных станций, аптек и продуктовых магазинов.

О вспышке новой коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года. В китайском городе Ухань сообщили о распространении пневмонии среди граждан КНР.