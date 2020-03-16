Кошкин считает эффективным совместное противостояние Ливии и Сирии агрессии Турции

Взаимный обмен информацией между командованием Ливийской национальной армии (ЛНА) и легитимным правительством Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада о боевиках из сирийского Идлиба, переброшенных Турцией для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поможет более эффективно бороться с террористами-наемниками Анкары. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Аналитик прокомментировал заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, в котором тот сообщил о планируемом сотрудничестве с Дамаском по вопросу перебрасываемых Турцией в Ливию террористов. Также спикер ливийской армии подчеркнул, что, по последним данным, в настоящее время на территории североафриканского государства находится более 7500 сирийских джихадистов, привезенных турецкими ВС.

По словам эксперта, совместная контртеррористическая деятельность командования ЛНА и сирийского правительства должна поспособствовать борьбе с джихадистской угрозой не только в САР, но и в Ливии, куда наемники направляются сотнями, чтобы терроризировать мирное ливийское население под прикрытием ПНС и Турции.

«Мы становимся свидетелями того, что устанавливаются связи между представителями Ливийской национальной армии и Дамаском. Я думаю, что результатом такой тесной коммуникации, скорее всего, станет решение делиться, прежде всего, разведывательной информацией о боевиках, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации и которые затем появляются в Триполи. Я уверен, что информация о процессе их переброски, количестве, и о том, кто перемещается, в значительной степени поможет Ливийской национальной армии и правительственным войскам Башара Асада совместно более эффективно уничтожать радикальных боевиков, которые на сегодняшний день пытаются воевать в Сирии и решать боевые задачи в Ливии в интересах так называемого Правительства национального согласия», — считает собеседник ФАН.

Кроме того, в своем вчерашнем заявлении Мисмари рассказал о том, что Анкара направила в качестве военной поддержки марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа в Триполи порядка тысячи офицеров турецкой армии. Также спикер ЛНА опроверг слухи о недавнем тайном визите фельдмаршала Халифы Хафтара в сирийскую столицу якобы для координации действий против Турции.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей освещало масштаб военной помощи Турции боевикам незаконных вооруженных бандформирований, захвативших Триполи. Еще турецкие власти переправляют в Ливию по морю и воздуху террористов, сбежавших из сирийского Идлиба. Это, наряду с грубейшим нарушением оружейного эмбарго ООН, препятствует мирным политическим процессам, которые намеревается реализовать международное сообщество для урегулирования ливийского кризиса и прекращения кровопролития в Северной Африке.