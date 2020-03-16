Кафе и рестораны не будут закрывать в Москве из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Кафе и рестораны не будут закрывать в связи с введением в Москве запрета на проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Действие указа не распространяется на предприятия общественного питания», — сказал чиновник в беседе с «Интерфаксом».

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе коронавирусом. В частности, введен запрет на проведение спортивных и зрелищных массовых мероприятий до 10 апреля, напомнило «Утро.ру».

Вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. В частности, инфекция дошла и до России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России число заболевших COVID-19 превысило 90 человек.