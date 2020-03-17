Да что вы знаете о цензуре: как Пакистан и Турция борются со свободой слова

Ограничение демократических свобод и попирание либеральных ценностей — страшное преступление, в которое тыкают руководства многих стран. Россия не исключение. А уж если не получилось вовремя обзавестись ядерным оружием, то за недостаток демократии можно и схлопотать. Как вариант — американской ракетой по голове.

С другой стороны, если ты дружишь с США, обслуживаешь их интересы, регулярно покупаешь американское оружие или просто достаточно силен, чтобы игнорировать претензии в свой адрес, демократия и либеральные ценности тебе не особо-то и нужны. СМИ не будут тобой интересоваться, а США и ЕС не наложат санкции, даже если ты расчленишь и утопишь в кислоте оппозиционного журналиста.

Таким образом, получается, что «недемократический режим» — это власть, нелояльная Соединенным Штатам. А «нелегитимный президент» — это непродающийся, независимый лидер.

Настоящая тирания мало кого волнует

В 200-миллионном Пакистане о свободе слова только слышали, и то не все. В своем докладе пакистанский правозащитник Ибн Абдур Рехман сообщает о сильнейшем давлении на СМИ. В 2019 году было убито семь пакистанских журналистов, других посадили в тюрьму. По словам Рехмана, «один из журналистов по имени Насрулла был приговорен к пяти годам тюремного заключения за хранение «экстремистской литературы», которую должен иметь любой журналист-расследователь, пишущий о деятельности террористических организаций».

И это лишь цензура в классических СМИ — этим сегодня мало кого удивишь. С недавних пор в Пакистане решили навести порядок и в Интернете. Было заблокировано около миллиона веб-сайтов под предлогом того, что те якобы распространяют кощунство, порнографию или оппозиционные настроения (с точки зрения правительства Имран Хана, это равнозначные преступления).

А затем пакистанское правительство одобрило новые правила работы социальных сетей. Теперь их владельцы обязаны встать на учет в государственных органах и открыть представительские офисы в Исламабаде. Эти офисы должны будут в течение суток удалять «незаконный контент», и по запросу властей отправлять информацию о пользователях. Если в течение 15 дней личные данные не будут предоставлены, компании получат штраф на сумму до 500 миллионов рупий.

Разумеется, у руководства Facebook, Google и Twitter лопнуло терпение, и они попросту пригрозили «уйти» из страны. Мол, цифровые гиганты потеряют лишь один из рынков, а вот в Пакистане 70 миллионов человек (а также все местные компании) останутся без важнейших соцсетей и мессенджеров.

И все это только потому, что Имран Хан просто не может терпеть критику в свой адрес. Понятно, что борьба с терроризмом — лишь прикрытие, так как Пакистан, что бы ни говорили в Исламабаде о борьбе с террористами, был и остается эпицентром радикализма. Отсюда спонсируются бандиты со всего мира. И сбору средств для головорезов (в том числе и сирийских) в Пакистане не препятствуют даже на минимальном уровне.

Специалисты уверены, что подавление инакомыслия в пакистанских СМИ и интернете станет крепкой основой для других сомнительных законов. Например, для конституционно закрепленной дискриминации некоторых религиозных меньшинств, таких как община Ахмадие, членам которой запрещено называться мусульманами, проповедовать и молиться. Или для смертных приговоров за богохульство.

А значит, для пакистанцев, особенно для пакистанских СМИ, худшее еще впереди.

Права человека? Нет, не слышал

О самодурстве «турецкого султана» говорят куда больше и громче, чем о беспределе его пакистанского коллеги. Наверное, потому что Эрдоган умудрился достать всех — США, Россию, Европу, даже Африку (с недавних пор протурецкие боевики из Сирии воюют в Ливии на стороне нелегитимной триполитанской власти).

Вот только дальше нот и осуждений имперских амбиций Эрдогана дело не идет. Ни тебе санкций, ни выговоров, хотя формальных предлогов масса.

Так, работать политическим журналистом в Турции ненамного безопаснее, чем в охваченных войной Сирии или Ираке. Ужас начался после попытки переворота в стране 15 июля 2016 года. Это окончательно развязало президенту Эрдогану руки, и он пошел вразнос — провел тотальную чистку в оппозиционной среде, армии и СМИ. Под предлогом борьбы с путчистами-гюленистами (члены общественного движения турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена) было арестовано более 300 журналистов. Около 180 из них до сих пор находятся под стражей.

«После попытки государственного переворота турецкие власти отправили в отставку 45 000 полицейских и военнослужащих и более 130 000 государственных служащих, арестовали или заключили в тюрьму более 80 000 граждан и закрыли более 1500 неправительственных организаций», — говорится в докладе Госдепартамента США.

Там также перечислены случаи внесудебных казней, подозрительных смертей задержанных, похищений, пыток, незаконных задержаний и арестов, ограничений на свободу выражения мнений и прессы, цензуры, ограничений на свободу собраний, насилия в отношении женщин, а также давления на меньшинства. Всего 72 страницы.

Известно, что за первые 6 месяцев 2018 года более 10 тысяч турок переправились в Грецию, а оттуда в Европу. Ситуацию многократно осложняют беженцы из соседней Сирии, в которой турецкая власть развязала свою войну. Началось все с борьбы против «курдской угрозы», а закончилось вооруженным конфликтом с сирийской армией, в результате которого погибло немало турецких солдат.

Как результат — экономика Турции стремительно слабеет, как и престиж турецкой власти. Недавно правящая партия проиграла на мэрских выборах в Стамбуле — важнейшем городе, про который президент Эрдоган когда-то говорил: «Кто владеет Стамбулом, тот владеет Турцией».

P.S.

Принимая у себя недавно турецкого коллегу, премьер-министр Имран Хан пошутил, мол, если бы Эрдоган был пакистанским политиком, он бы, несомненно, смог одержать победу на выборах. Надо сказать, это справедливое замечание. Вот только вряд ли пакистанцам стало бы от этого лучше.

Пожалуй, только государство — член НАТО, Турция, может сравниться с Пакистаном по уровню бесправия собственных граждан. Недаром у этих двух стран прекрасные отношения — как говорится, рыбак рыбака…