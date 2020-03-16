Зеленский выступил с обращением к украинцам из-за эпидемии коронавируса

Киев, 16 марта. Органы государственной и исполнительной власти Украины продолжат работу в обычном режиме несмотря на карантин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинское правительство ввело карантин во всех учебных заведениях Украины, а также запретило проведение массовых мероприятий в связи с эпидемий коронавируса. По данным министерства здравоохранения Украины, к настоящему моменту на территории страны зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. При этом 13 марта от коронавируса скончалась пожилая жительница Житомирской области.

Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что органы государственной власти, а также правоохранительные органы и медицинские учреждения продолжат свою работу в обычном режиме. Кроме того, украинский лидер поручил правительству обеспечить нормальную работу банков, автозаправочных станций, аптек и продуктовых магазинов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. Заболевание унесло жизни шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.