Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 93 человек

Москва, 16 марта. В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, к настоящему моменту на территории РФ зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. При этом четыре человека уже выздоровели и выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре. У подавляющего числа пациентов заболевание протекает в легкой форме, без проявления симптомов. Состояние двух заболевших оценивается врачами как средней степени тяжести.

«Никто из них не требует перевода на искусственную вентиляцию легких и применения аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации», - пояснила Голикова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. От вируса погибло более шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.