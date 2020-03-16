Авторы письма против поправок в конституцию оказались работающими на Запад иноагентами

Опубликовано открытое письмо российских журналистов, писателей и ученых против внесения поправок в конституцию. Обращение подписано рядом оппозиционеров, в том числе работающих на иноагентов, и поддержано рядом либеральных СМИ — известной недостоверными публикациями «Новой газетой», «МБХ-медиа» Ходорковского и другими.

Поводом для протестного обращения стали поправки в 81-ю статью конституции, обнуляющие президентские сроки. Нарекания вызвали и некоторые другие правки, а также порядок принятия изменений в конституцию.

Все по закону

Опасения, что изменения конституции нелегитимны, не имеют оснований. Поправки прошли проверку Конституционным судом, который подтвердил соответствие закону. Кроме того, 22 апреля россияне смогут выразить отношение к поправкам на всенародном голосовании, а значит, процедура принятия изменений отвечает принципам демократии.

В Кремле ознакомились с обращением, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что существуют разные точки зрения, мнение большинства россиян будет выявлено в результате голосования.

«Безусловно, мы принимаем во внимание и знакомимся со всеми точками зрения и с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, если говорить об уровне компетенции, не забывайте, что и в составе рабочей группы по внесению поправок тоже были и ученые, и правоведы, и юристы, весьма именитые. И экспертиза тоже весьма именитыми людьми проводилась», — напомнил он в комментарии для «Эха Москвы».

Негативное отношение к поправкам в конституцию ряда подписантов обусловлено не заботой о будущем страны, а личной выгодой. Многие из них замечены в работе на западные структуры и могут исполнять пожелания иностранных заказчиков. Запад давно пытается ослабить Россию, используя подконтрольные либеральные структуры и так называемых «независимых» политологов и журналистов.

По заказу спонсоров цветных революций

Алексей Федяров — руководитель НКО «Русь сидящая», имеющей статус иноагента. Так называемая благотворительная организация получает средства от Евросоюза в поддержку «политзаключенных». Как и многие аналогичные проекты, фонд был использован для личного обогащения его руководителей. В результате основатель НКО Ольга Романова после обысков 2017 года сбежала в Германию.

Подписавшие письмо журналист Андрей Колесников и политолог Лилия Шевцова представляют «Московский центр Карнеги», российский филиал «Фонда Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace), представленного также в Вашингтоне, Брюсселе и других городах. Среди спонсоров организации называют фонды Сороса, Рокфеллера, Госдепартамент США, а также Францию, Великобританию и другие страны. Вряд ли партнер организаторов цветных революций преследует в России иные цели.

Политолог Александр Морозов, научный сотрудник Центра Бориса Немцова в Праге, также поставил под письмом свою подпись. Центр имени покойного российского либерала занимается «изучением России» и используется как «место встречи европейских и российских интеллектуалов», иными словами — служит точкой пересечения оппозиции РФ и западных «заказчиков».

С западными спонсорами связан также политолог Кирилл Рогов из фонда «Либеральная миссия» (признан иноагентом), директор иноагента «Левада-центр» Лев Гудков и другие.

Насаждают демократию

Работа журналиста Зои Световой многократно отмечена фондами по насаждению демократии, в том числе премией имени Андрея Сахарова, наградой от Amnesty International, а также премией «Либмиссия» 2018 года за статьи в «МБХ-медиа» и «Радио Свобода» (признано иноагентом).

Помимо Световой, письмо подписали и другие политологи и журналисты оппозиционного «цеха»: Наталья Синдеева, Илья Азар, Глеб Павловский, Виктор Шендерович, Маша Слоним, поэт и оппозиционный активист Лев Рубинштейн и другие. Поставил подпись известный связями с преступными группами экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В последнее время он активно участвует в оппозиционных мероприятиях, так как готовится к участию в выборах в Госдуму.

Под видом граждан России — ученых, журналистов и людей других профессий — антиправительственные обращения регулярно подписывают одни и те же либеральные деятели, тесно связанные с иностранными кураторами. Их цель — не забота о будущем страны, а ослабление России по заказу Запада.