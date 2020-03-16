Правительство подготовило проект о временном ограничении въезда иностранцев в Россию

Москва, 16 марта. Правительство России подготовило проект распоряжения о временном ограничении въезда в РФ граждан иностранных государств, в том числе Белоруссии. Сообщение об этом распространила пресс-служба кабмина.

Проект был подготовлен во исполнение решений президента РФ Владимира Путина для противодействия угрозе распространения коронавируса. В пресс-службе подчеркнули, что белорусская сторона была заранее предупреждена об этих мерах. 15 марта премьер РФ Михаил Мишустин проинформировал об этом своего белорусского коллегу Сергея Румаса.

Уточняется, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта. Исключения также составят сотрудники диппредставительств и консульств, члены официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригады поездов и локомотивов, а также лиц, постоянно проживающих в РФ или следующих на похороны близких родственников.

При этом в пресс-службе правительства особо подчеркнули, что утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности.

«Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в РФ с территории Белоруссии вводятся прежде всего по причине непринятия властями Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию госграниц с целью недопущения проникновения коронавируса из других стран», — добавили в кабмине.

В правительстве также напомнили, что вводимые меры носят временный характер и не противоречат действующим международным соглашениями с Белоруссией и законодательству РФ.