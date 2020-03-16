Украинские националисты удивились запрету на въезд в Киев

Киев, 16 марта. Украинский националист Дмитрий Корчинский был удивлен введенному властями страны запрету на междугороднее сообщение. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Признаться, я был удивлен сообщению о прекращении действия транспорта на территории страны. Пока что сложно сказать, что именно имеется к виду и насколько эти меры оправданы», — заявил Корчинский.

Дело в том, что, вероятно, на Украине пока мало зараженных новой коронавирусной инфекцией для того, чтобы вводить такие жесткие меры, рассуждает собеседник ФАН. Пока известно о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в соседней стране.

«У нас ведь, кажется, ситуация не такая угрожающая, как в Италии или в определенных районах Китая. Но, с другой стороны, возможно, это имеет какой-то смысл», — заметил Корчинский.

Украинский националист отмечает, что, безусловно, часть украинского общества встретит эти меры с негодованием.

«Те, у кого есть дела в столице, или те, кто собирался выезжать из столицы, ясное дело, будут раздражены. Но, кажется, публика уже достаточно напугана, так что много кто будет все же поддерживать эти меры», — заключил украинский националист.

Руководство Киева, Одессы, Львова и ряда других областных центров Украины сообщило, что въезд и выезд на территорию этих городов будет ограничен из-за вспышки коронавируса. Впоследствии власти заверили, что города все же не будут закрыты на карантин, однако глава государства Владимир Зеленский призвал ограничить междугороднее сообщение в Украине.

Ранее на Украине заявили о неготовности страны к полноценной борьбе с коронавирусом.

Президент страны Владимир Зеленский поручил Министерству финансов Украины обратиться в Международный валютный фонд за средствами на борьбу с коронавирусом.