Выставки и спортивные мероприятия будут под запретом в Москве до 10 апреля

Москва, 16 марта. Власти Москвы ввели запрет на спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия в городе до 10 апреля на фоне распространения коронавируса, говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Кроме того, ограничено проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования, на которых число участников превышает 50 человек, указано в сообщении. Такие меры приняты для профилактики распространения в Москве коронавируса.

Приостановлена работа секций и кружков программы «Московское долголетие», а также проведение других мероприятий в центре соцобслуживания населения.

«Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — сказал Собянин.

Более того, до 12 апреля общеобразовательные и спортивные школы, учреждения дополнительного образования будут закрыты, при этом по запросу родителей будут созданы дежурные группы, состоящие из не более 12 человек. Собянин также призвал родителей не пускать своих детей в торговые центре, парки и другие общественные места, указало «Утро.ру».

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 тысячи человек. От инфекции умерли более семи тысяч человек, напомнила «Вечерняя Москва».

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России число заболевших COVID-19 превысило 90 человек.