Донбасс, 16 марта. ВСУ ударили по ДНР из дальнобойной артиллерии и тяжелых минометов. Офицер ВСУ избил подчиненного за «стукачество». Офис Владимира Зеленского проверяет состояние территориальной обороны на местах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинская армия за сутки нарушила режим прекращения огня 14 раз. Обстрелы Донецкой Народной Республики велись в направлении населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Донецк, Коминтерново и других. В результате попадания артиллерийского боеприпаса в электроподстанцию в селе Сергеевка обесточены три населенных пункта на юге республики.

Армия Киева задействовала 122-мм гаубицы, 82-мм и 120-мм минометы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. В понедельник днем стало известно о прицельном обстреле украинскими силовиками автомобиля, подвозившего воду мирным жителям прифронтовых территорий ДНР. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб один военнослужащий Народной милиции, еще один ранен, контужен мирный житель.

Офицер ВСУ сломал ребра подчиненному

Неуставные отношения в рядах ВСУ остаются нормой. По информации Народной милиции ЛНР, в 72-й механизированной бригаде ВСУ офицер избил подчиненного. Для проведения следствия по факту нанесения травм прибыла комиссия военной службы правопорядка, которая установила причины побоев.

Командир взвода лейтенант Куренко травмировал рядового Коба за то, что подчиненный доложил командиру роты о постоянных хищениях и списаниях лейтенантом выделяемого государством топлива. Офицер устроил показательное наказание, находясь под действием спиртного. Рядовой находится в больнице с переломами ребер и сотрясением мозга.

Личный состав ВСУ совершает преступления

Как рассказали в Народной милиции ДНР, военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством, вывозя из частных домостроений мирных жителей все, что плохо лежит. Так, во время одного из хищений металлоконструкций в селе Старогнатовка взорвалось минно-взрывное устройство. Один из мародеров погиб, один ранен. Потери представлены командованию силовой операции как боевые.

В селе Макарово Станично-Луганского района трое пьяных десантников 46-й бригады ВСУ бронетранспортером наехали на столб с проводами. В результате без электричества осталось 30 частных домовладений. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР. Вероятно, что жалоба местных жителей с просьбой наказать виновных не будет рассмотрена.

Офис Зеленского проверяет состояние территориальной обороны

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, позывной Коммунист, рассказал корреспонденту ФАН о проводимых офисом президента Украины мероприятиях в военкоматах и воинских частях. В настоящее время в военкоматах различных уровней и прочих органах военного управления работает группа инспекторов директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента. Инспекция стартовала 24 февраля, закончить проверку планируют 18 марта.

Основная цель инспекции — проверка организации территориальной обороны. Инспекторам поручено проверить готовность к территориальной обороне органов управления частей и соединений украинской армии, дислоцированных в регионах Украины. В то же время, как заметил Киселев, украинские батальоны территориальной обороны — это банды нацистов и наемников на содержании у олигархов разных мастей — от Коломойского, Пинчука и Порошенко до местных мелких олигархов.

Как отмечает Коммунист, тербаты научились убивать и грабить мирное население, но не воевать с противником на равных условиях. И уж тем более помочь руководству Украины в случае опасности они ничем не смогут, поскольку научены другому. А поэтому, заключает полковник Народной милиции ЛНР в отставке, проверяй не проверяй — состояние территориальной обороны на Украине от этого никак не улучшится.