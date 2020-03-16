Федун предложил завершить чемпионат РПЛ и провозгласить «Зенит» чемпионом

Москва, 16 марта. Президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал пандемию новой коронавирусной инфекции в мире.

Он подчеркнул, что «приостановка спортивных мероприятий — это плохо». С его точки зрения, распространение коронавируса в апреле не закончится. Об этом Леонид Федун сказал в разговоре с корреспондентом Sport24.

«Пандемия коронавируса только начинается. Наверное, нужно чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению», — отметил он.

Леонид Федун подчеркнул, что не уверен в возможности переноса чемпионата Европы на 2021 год. Президент московского «Спартака» предположил, что «мы только в начале этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается».

«Запретили спорт и массовые мероприятия. А девять миллионов человек, каждый день едущие в метро, — это не массовое мероприятие?» — добавил Федун.

По его словам, нужно завершить чемпионат России по футболу и провозгласить «Зенит» чемпионом. В беседе с ТАСС Федун призвал ориентироваться в данном вопросе на основе положений команд в турнирной таблице по состоянию на конец 22-го тура.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года. Первые случаи заражения были диагностированы в китайском городе Ухань. Ранее сообщалось, что власти ЕС могут принять решение в ближайшее время запретить въезд в шенгенскую зону из-за опасности распространения COVID-19.