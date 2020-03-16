Концерт Аллегровой в Кемерово перенесли на декабрь из-за коронавируса

Кемерово, 16 марта. Концерт популярной российской певицы Ирины Аллегровой в Кемерово перенесли на девять месяцев из-за коронавируса. Выступление артистки было намечено на 23 марта. Об этом сообщили в Губернском центре спорта «Кузбасс».

По имеющимся данным, Ирина Аллегрова выступит в Кемерово не раньше, чем 14 декабря, передает «Газета Кемерова».

«Выступление Ирины Аллегровой состоится в декабре, а не в марте. Перенос мероприятия связан с запретом проведения массовых мероприятий в городе», — рассказали в ГЦС «Кузбасс».

Отмечается, что проданные на 23 марта билеты будут действительны на новую дату. Ранее в Кемерово был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В городе запрещено проведение культурных, спортивных и других мероприятий.