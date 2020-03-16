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США стали самой уязвимой для коронавируса страной

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США – самая уязвимая для коронавируса страна

В последнее время нет более важных новостей, чем те, которые связаны с распространением коронавируса. Отбросив все панические настроения и теории заговора, мы постараемся здраво взглянуть на то, как может справиться с эпидемией «самая могущественная страна в мире», а именно, США. Ведь эта страна никогда не пыталась масштабно ограничивать свободы граждан в связи с эпидемиями, но из-за коронавируса чрезвычайное положение было все-таки введено.

США и Китай – где лучше ведут борьбу коронавирусом?

Китай более чем успешно справился с самой, на данный момент, масштабной вспышкой коронавируса. Важно подчеркнуть, что большую роль в этом сыграла не только сработавшая как часы система здравоохранения Поднебесной, но и очень жесткие действия как центральных, так и местных властей. Стоит к этому прибавить уникальную дисциплинированность китайских граждан, а также их абсолютно покорное восприятие всех ограничительных мер, которые государство сочло нужным применить в самый сложный период эпидемии, который уже миновал.

США – самая уязвимая для коронавируса страна

В США подобный контроль за всеми аспектами жизни граждан практически невозможен даже в условиях введенного недавно режима чрезвычайной ситуации. Причиной этому не только уникальный индивидуализм и воспитанное поколениями своеволие американцев, но и то, что в США не было прецедентов, когда государство настолько масштабно ограничивало свободы граждан, как это было сделано в Китае. К тому же в США нет механизмов, с помощью которых государство смогло бы ограничить рост цен на определенные товары или же наоборот, принудить предпринимателей обеспечить бесперебойное снабжение населения товарами первой необходимости. Свободный рынок всегда был преимуществом Америки, но в сложившейся ситуации он может стать ее огромным недостатком.

Американская медицина бессильна против эпидемии

Говоря же непосредственно о медицине в США, мы сразу должны сказать о том, что на помощь при широком распространении вируса смогут рассчитывать далеко не все. Полезно знать, что в США так и не сложилось единой системы здравоохранения. Все медицинские услуги населению предоставляются исключительно частными клиниками и только после предоставления информации о медицинской страховке. Самое важное в этой ситуации то, что анализы, процедуры и даже тест на коронавирус могут не входить в перечень услуг, которые предоставляются клиенту по страховке. Иными словами, за данные услуги придется заплатить, а цена одного только теста в штате Флорида может составлять до 2500 тысяч долларов, что, мягко говоря, не дешево.

США – самая уязвимая для коронавируса страна

Ахиллесовой пятой американской медицины может также стать крайне узкая специализация медицинского персонала. Обычно это считалось преимуществом системы здравоохранения США, однако в критической ситуации это лишает правительство возможности мобилизовать большое количество медиков для выполнения непривычных им процедур. Дело в том, что узкие специалисты в США порой просто не имеют универсальной базы, чтобы справиться с этой работой. Более того, стоит напомнить, что наиболее дефицитной профессией в американской медицине является «врач общей практики», а это именно тот, кто первый мобилизуется на ликвидацию эпидемии.

Систему здравоохранения не стоит рассматривать отдельно от прочих государственных систем, которые призваны обеспечивать безопасное и эффективное функционирование общества. Так, все производство медикаментов для населения США находится в частных руках и поставки, а также цена даже жизненно важных препаратов зависит исключительно от владельцев компаний и розничных сетей. При попытке государства оказать на них давление, они могут обратиться в суд и начать тяжбу, результатом которой гарантированно станут сотни тысяч, если не миллионы жертв разрастающейся эпидемии. После всего сказанного можно предположить, что США не смогут так же оперативно справиться с набирающей обороты эпидемией, как это уже сделал Китай.

США – самая уязвимая для коронавируса страна

Ранее издание Virginia Gazette назвало главный недостаток американской медицинской помощи. Он заключается в том, что здравоохранение в США превращается в товар, который можно купить и продать, в результате чего медицинские расходы в Америке значительно выше, чем практически в любой другой стране первого мира. Частные страховые компании стремятся получить столько прибыли, сколько принесет рынок, и, поскольку здравоохранение пользуется таким большим спросом, страховые компании стремятся к высоким премиям и низким выплатам пособий.

К тому же отсутствие медицинской страховки имеет для американца смертельные последствия. Такие граждане менее склонны получать профилактическую медицинскую помощь и контролировать состояние своего здоровья. Например, незастрахованные американцы реже, чем те, кто имеет частную страховку, получают скрининговые обследования на рак. У них с большей вероятностью при диагностике найдут более запущенную стадию рака.

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