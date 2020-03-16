США стали самой уязвимой для коронавируса страной

В последнее время нет более важных новостей, чем те, которые связаны с распространением коронавируса. Отбросив все панические настроения и теории заговора, мы постараемся здраво взглянуть на то, как может справиться с эпидемией «самая могущественная страна в мире», а именно, США. Ведь эта страна никогда не пыталась масштабно ограничивать свободы граждан в связи с эпидемиями, но из-за коронавируса чрезвычайное положение было все-таки введено.

США и Китай – где лучше ведут борьбу коронавирусом?

Китай более чем успешно справился с самой, на данный момент, масштабной вспышкой коронавируса. Важно подчеркнуть, что большую роль в этом сыграла не только сработавшая как часы система здравоохранения Поднебесной, но и очень жесткие действия как центральных, так и местных властей. Стоит к этому прибавить уникальную дисциплинированность китайских граждан, а также их абсолютно покорное восприятие всех ограничительных мер, которые государство сочло нужным применить в самый сложный период эпидемии, который уже миновал.

В США подобный контроль за всеми аспектами жизни граждан практически невозможен даже в условиях введенного недавно режима чрезвычайной ситуации. Причиной этому не только уникальный индивидуализм и воспитанное поколениями своеволие американцев, но и то, что в США не было прецедентов, когда государство настолько масштабно ограничивало свободы граждан, как это было сделано в Китае. К тому же в США нет механизмов, с помощью которых государство смогло бы ограничить рост цен на определенные товары или же наоборот, принудить предпринимателей обеспечить бесперебойное снабжение населения товарами первой необходимости. Свободный рынок всегда был преимуществом Америки, но в сложившейся ситуации он может стать ее огромным недостатком.

Американская медицина бессильна против эпидемии

Говоря же непосредственно о медицине в США, мы сразу должны сказать о том, что на помощь при широком распространении вируса смогут рассчитывать далеко не все. Полезно знать, что в США так и не сложилось единой системы здравоохранения. Все медицинские услуги населению предоставляются исключительно частными клиниками и только после предоставления информации о медицинской страховке. Самое важное в этой ситуации то, что анализы, процедуры и даже тест на коронавирус могут не входить в перечень услуг, которые предоставляются клиенту по страховке. Иными словами, за данные услуги придется заплатить, а цена одного только теста в штате Флорида может составлять до 2500 тысяч долларов, что, мягко говоря, не дешево.

Ахиллесовой пятой американской медицины может также стать крайне узкая специализация медицинского персонала. Обычно это считалось преимуществом системы здравоохранения США, однако в критической ситуации это лишает правительство возможности мобилизовать большое количество медиков для выполнения непривычных им процедур. Дело в том, что узкие специалисты в США порой просто не имеют универсальной базы, чтобы справиться с этой работой. Более того, стоит напомнить, что наиболее дефицитной профессией в американской медицине является «врач общей практики», а это именно тот, кто первый мобилизуется на ликвидацию эпидемии.

Систему здравоохранения не стоит рассматривать отдельно от прочих государственных систем, которые призваны обеспечивать безопасное и эффективное функционирование общества. Так, все производство медикаментов для населения США находится в частных руках и поставки, а также цена даже жизненно важных препаратов зависит исключительно от владельцев компаний и розничных сетей. При попытке государства оказать на них давление, они могут обратиться в суд и начать тяжбу, результатом которой гарантированно станут сотни тысяч, если не миллионы жертв разрастающейся эпидемии. После всего сказанного можно предположить, что США не смогут так же оперативно справиться с набирающей обороты эпидемией, как это уже сделал Китай.

Ранее издание Virginia Gazette назвало главный недостаток американской медицинской помощи. Он заключается в том, что здравоохранение в США превращается в товар, который можно купить и продать, в результате чего медицинские расходы в Америке значительно выше, чем практически в любой другой стране первого мира. Частные страховые компании стремятся получить столько прибыли, сколько принесет рынок, и, поскольку здравоохранение пользуется таким большим спросом, страховые компании стремятся к высоким премиям и низким выплатам пособий.

К тому же отсутствие медицинской страховки имеет для американца смертельные последствия. Такие граждане менее склонны получать профилактическую медицинскую помощь и контролировать состояние своего здоровья. Например, незастрахованные американцы реже, чем те, кто имеет частную страховку, получают скрининговые обследования на рак. У них с большей вероятностью при диагностике найдут более запущенную стадию рака.