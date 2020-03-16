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Путин присвоил звание Героя Труда участникам строительства Крымского моста

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Путин присвоил звание Героя Труда участникам строительства Крымского мостаМосква, 16 марта. Президент РФ Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя Труда. Указ за подписью главы государства появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание Ротенберг получил за особые заслуги в строительстве Крымского моста. Помимо него звание Героя Труда получил монтажник «Мостотреста» Николай Зайков. 

За вклад в строительство моста также были награждены топ-менеджеры, инженеры, электросварщики, монтажники и другие специалисты «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, которые были задействованы в возведении Крымского моста.

Руководители управлений Росавтодора и Крымской железной дороги были награждены орденами «За заслуги перед отечеством» различных степеней, Александра Невского, Почета, Дружбы и другими.

Напомним, Крымский мост является одним из крупнейших мостов в России. Его протяженность составляет 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибает с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на берег Крыма. Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.

Железнодорожное движение по переправе запустили зимой 2019 года, а первые машины проехали по мосту в мае 2018 года.

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