РЖД прекратили сообщение с Азербайджаном и Узбекистаном

Москва, 16 марта. Железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Узбекистаном приостановлено с понедельника, 16 марта, из-за эпидемии коронавируса. Об этом передает пресс-служба РЖД.

По данным компании, решение согласовано с операторами железнодорожных перевозок Узбекистана и Азербайджана.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов. Для этого необходимо обратиться в кассу любого железнодорожного вокзала страны, где был приобретен билет. Кроме того, электронные проездные документы есть возможность аннулировать на тех ресурсах, с помощью которых огни были куплены.

Ранее было временно прекращено железнодорожное сообщение России с Китаем, КНДР, Италией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Латвией и Монголией.

Согласно имеющимся данным, распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, первых зараженных объединяло отношение к местному рынку морепродуктов. Сейчас ситуация в Китае стабилизировалась, а эпицентр эпидемии переместился в Европу, при этом наиболее тяжелая обстановка сложилась в Италии. В России выявлено 93 случая заражения.