Медики рассказали, как избавиться от весенней депрессии

Москва, 16 марта. Полноценный отдых и сбалансированное питание помогут избежать сезонной депрессии.

Сезонным колебаниям настроения подвержены не только люди с «тонкой» психической организацией, но и те, кто обладает крепким физическим и психическим здоровьем. По словам диетолога Анастасии Ткаченко, в весенний период из-за резких перепадов погоды и атмосферного давления люди могут испытывать чувство истощения.

«Мы множество раз наблюдали «игру природы»: сегодня заморозки, а завтра оттепель. Прибавьте к этому частые перепады давления, магнитные бури — и вот мы получаем истощенный, изможденный организм. На этом фоне происходит обострение практически всех хронических заболеваний», — отмечает эксперт.

По словам Ткаченко, чтобы избежать возникновения подобных проблем необходимо употреблять больше свежих фруктов и овощей, а также пропить курс витаминов.

В свою очередь врач-психиатр Михаил Тимошин рекомендует обратит внимание на режим сна, так как недостаток отдыха может оказать негативное влияние на состояние здоровья, передает РИАМО.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, спать нужно около восьми часов в сутки. И желательно приучить себя вставать в одно и то же время», — отмечает Тимошин.

Он также добавил, что колебания настроения могут свидетельствовать о наличии серьезного заболевания, поэтому в подобных случаях необходимо обратиться к психологу или психотерапевту.