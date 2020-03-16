Звоник заявил о непричастности к фейку о двухнедельном карантине из-за коронавируса

В социальных сетях появилось аудиосообщение с предупреждением о якобы планируемых жестких мерах властей по введению карантина в российских городах из-за коронавируса. При этом говорящий на записи указывает, что информацию по карантину получил от некого Звоника. По его словам, этот человек работает в Министерстве здравоохранения РФ. Автор аудиоролика утверждает, что правительство «уже давно все закрыло бы», но оно просто не хочет паники среди населения.

«Народ ломанется за продуктами. Поэтому готовьтесь, как минимум, к двухнедельному карантину. Подкупите продуктов на парочку недель, чтобы из дома вообще даже не выходить. На следующей неделе закроют все железнодорожные сообщения, внутренние авиаперелеты, метро, школы, детские сады, торговые центры и отменят все мероприятия», — предупредил он.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался через социальную сеть «ВКонтакте» с Константином Звоником, который предположительно мог оказаться источником информации для аудиозаписи. Он прокомментировал ситуацию.

«Рассылаемое сообщение ко мне отношения не имеет. Автор сообщения уже разослал опровержение. Это его личное мнение, как я понял», — написал в своем ответе Звоник.

Ранее в Сети появился фейк о том, что якобы число зараженных коронавирусом в России превышает 12 тысяч человек. Затем мессенджеры облетело аудиосообщение уже о 20 тысячах заболевших.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал жестко пресекать распространение вбросов о коронавирусе. Ситуация создала благоприятную почву для авторов фейков, паразитирующих на эпидемии и тревожности населения.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 заболевших китайским коронавирусом.