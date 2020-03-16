Украинские власти остановят работу метро из-за коронавируса

Киев, 16 марта. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 18 марта остановить работу всех метро в стране.

«Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта приостановить работу метрополитенов городов», — отметил он.

Временное отсутствие подземного транспорта глава государства намерен компенсировать за счет такси и общественного транспорта. В маршрутках разрешается перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах — до 20 человек.

По словам Зеленского, по состоянию на 16 марта, в стране выявлено 79 подозрений на заражение коронавирусом, 5 из которых уже подтвердились, 64 не подтвердились, 10 проверяются, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что ранее украинские власти объявили трехнедельный карантин. На это время приостанавливается работа всех образовательных учреждений и отменяются массовые мероприятия.

Вспышка коронавируса впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Ученые полагают, что источником мутировавшего вируса стали летучие мыши, которых употребляют в пищу в КНР. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Наиболее тяжелая ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании и Франции.