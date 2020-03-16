США остановили переброску войск на учения в Европу из-за коронавируса

Вашингтон, 16 марта. Переброска сил США в Европу для участия в учениях Defender остановлена из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Об этом сообщило Европейское командование американских Вооруженных сил.

По данным командования, другие военные маневры ВС США, связанные с учениями Defender, отменены.

«С 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены», — говорится в заявлении.

Учения Defender американских войск в случае проведения стали бы самыми крупными маневрами в Европе за последнюю четверть века.

Распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре 2019 года из китайского города Ухань, где были выявлены первые случаи заражения. На данный момент в КНР наблюдается спад заболеваемости, а эпицентр эпидемии переместился в Европу, больше всего зараженных зарегистрировано в Италии.

Известно, что США сроком на 30 дней закрыли границы для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии.