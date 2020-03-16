Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ на фоне вспышки коронавируса

Киев, 16 марта. Украинский президент Владимир Зеленский призвал Минфин страны провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Министерство финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса», — заявил Зеленский в видеообращении к гражданам.

Ранее сообщалось, что два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили на Украине. Напомним, правительство Украины распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения коронавируса. Глава украинского государства Владимир Зеленский призвал находящихся за границей граждан страны вернуться на родину.

Вспышка коронавируса COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 170 тысяч человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. четыре человека, заболевших коронавирусом, выздоровели, а семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны, заметила Голикова.