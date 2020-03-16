Евросоюз планирует закрыть въезд в шенгенскую зону из-за коронавируса

Брюссель, 16 марта. Власти ЕС могут принять решение в ближайшее время запретить въезд в шенгенскую зону из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Брюссель объявит о решении уже 16 марта на видеоконференции лидеров «Большой семерки».

Сообщается, что к такому соглашению во время телефонного разговора пришли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Также в беседе принимали участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Мария Пейчинович-Бурич Совета Европы.

Государства ЕС, не входящие в шенгенскую зону (Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария) лидеры призвали присоединиться к запрету. При этом неизвестна позиция Великобритании, которая находится в процессе выхода из Евросоюза.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года, когда первые случаи заражения были диагностированы в китайском городе Ухань. На данный момент распространение заболевания в КНР пошло на спад, а эпицентр пандемии переместился в Европу, наиболее неблагоприятная ситуация отмечена в Италии.

Свои границы уже закрыли Германия, Италия, Польша, Чехия и Дания, несмотря на статус участников шенгенской зоны. С 12 марта США не пускают на свою территорию прибывших из шенгенской зоны, а 14 марта въезд запрещен из Великобритании и Ирландии.