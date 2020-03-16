Полуголый Джиган снял на видео воссоединение с семьей после клиники

Майами (штат Флорида, США), 16 марта. Рэпер Джиган, покинувший сегодня реабилитационный центр, опубликовал видео своего воссоединения с семьей.

В сторис в своем Instagram музыкант показал кадры прогулки с маленьким сыном Давидом.

«Всем доброе утро. Мы идем на баскетбол», — говорит полуголый Джиган, демонстрируя то баскетбольную площадку, то сонного младенца в коляске.

Затем музыкант попытался забить трехочковый одной рукой.

«Ну, почти», — комментирует он, когда мяч отлетает от щита, на котором висит кольцо.

Отметим, что несколькими сторис ранее музыкант опубликовал скриншот статьи «Википедии» о биполярном расстройстве личности. Причины, почему он находился в клинике, до сих пор неизвестны. Однако такой контент навел подписчиков на мысли, что это может быть как-то связано.

Скорее всего, их опасения лишены оснований, раз его супруга Оксана Самойлова спокойно отпустила гулять мужа с маленьким Давидом. Очевидно, что если бы у мужчины было серьезное психическое заболевание, она не стала бы так рисковать.

Ранее в Сети появлялась много слухов о разладе в семье Джигана. Высказывались версии, что причиной этого стало нестабильное поведение рэпера из-за злоупотребления наркотиками. Появлялись даже сплетни о том, что он якобы поднял руку на Оксану. Она эти сообщения опровергла, объяснив, написав, что ни ее, ни детей никто не бил, и она не собирается лишать Джигана родительских прав.