Минкультуры призвало временно ограничить проведение массовых мероприятий

Москва, 16 марта. Министерство культуры России призвало подведомственные учреждения временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Министр культуры России Ольга Любимова подписала в понедельник приказ с рекомендациями о временном ограничении массовых мероприятий.

«Рекомендательное письмо аналогичного содержания направлено главам субъектов Российской Федерации, а также в организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов», — сообщили в пресс-службе российского министерства.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекции были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Постепенно инфекция распространилась за пределы КНР, сейчас зараженные есть практически в каждом уголке Земли. Общее число зараженных превысило 173 тысяч человек. От коронавируса погибли свыше семи тысяч человек, напомнили «Известия».