Лукашенко резко ответил на действия России по борьбе с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Лукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса» Коронавирус сегодня бьет внутрироссийские рекорды. Еще 30 случаев инфекции зарегистрировано в нашей стране. 20 из них приходится на Москву, три на Петербург и три на Самарскую область. Также по одному пациенту появилось в Пермском крае, Коми, Подмосковье и Кировской области. Такой прирост всего за сутки стал для нашей страны рекордным за три месяца с момента, как эпидемия впервые появилась в Китае. На сегодня общее число зараженных в России составило 93 человека. Эпидемия привела к новым экстренным мерам. Например, одна из них — закрытие российско-белорусской границы. Это, кстати, стало сюрпризом для Минска и вызвало резкие оценки. Особо отметился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заверил всех, что в его стране царит спокойствие, а вот Россия, по его словам, «полыхает от коронавируса». Поэтому, скорее, Минск должен закрыться от Москвы, а не наоборот. Впрочем, такие оценки Лукашенко выглядят чересчур эмоционально. Да, в Белоруссии с новым вирусом значится лишь 36 — почти втрое меньше, чем у нас. Но стоит ли говорить, что территориальный охват обеих стран едва ли сопоставим. Вместе с тем наше правительство анонсировало и другие меры на фоне эпидемии. Кабмин запускает сайт с говорящим названием «Стопкоронавирус.рф». Он будет сообщать жителям актуальную информацию о болезни и скоро откроет горячую линию для всех желающих. Тем временем на повестке премьера Михаила Мишустина — финансовые вопросы. Он поручил до среды подготовить планы для поддержки нашей экономики. Прежде всего, речь о льготах для торговых предприятий (им предстоит сформировать запас товаров первой необходимости). В то же время малому и среднему бизнесу обеспечат упрощенные условия для кредитов. Также власти помогут сферам авиаперевозок и туризма — в виде «налоговых каникул». Эти отрасли попали в трудную ситуацию, когда Россия ограничила транспортное сообщение с целым рядом стран Азии и Европы. Так что Белоруссия далеко не первая в этом списке. Но оказалось, что все это — лишь первые шаги. О следующих Мишустин обещал подробно рассказать в дальнейшем.

Замглавы Барнаула задержан за крупную взятку Коррупционный скандал назрел в Алтайском Крае. По подозрению в крупной взятке задержан заместитель главы Барнаула. Имя оперативники не назвали, но местные СМИ уже опознали в нем Сергея Демина. По версии следствия, в прошлом году он, действуя в сговоре с гендиректором компании «Барнаулкапстрой», незаконно получил почти 3 млн рублей от некоего бизнесмена за общее покровительство. В доме и на месте работы 56-летнего чиновника уже прошли обыски. Кстати, он уже не первый, кто попался в руки оперативников: месяц назад был задержан его сообщник, тот самый глава «Барнаулкапстроя» — его уже обвинили в получении взятки как раз на 3 млн. Что касается Сергея Демина, в Барнауле он курирует земельную и градостроительную сферы. В различных комитетах и структурах местной власти он работает с 1992 года. Всю карьеру высокопоставленный чиновник занимался вопросами коммунального хозяйства и строительства. А, между тем, «Барнаулкапстрой» известен в городе как крупная компания-застройщик. Не исключено, что в этом деле скоро появятся и новые фигуранты, расследование еще продолжается.