Голикова объявила о начале бесплатного тестирования на коронавирус в России

Москва, 16 марта. Россияне, не имеющие признаков простуды, смогут пройти добровольный тест на коронавирус в специальных лабораториях. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании правительственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По ее словам, тестирование должно проводиться на бесплатной основе. До 17 марта российские регионы должны определить, на базе каких медучреждений будут проводиться тесты.

«В этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза. Но они не должны иметь признаков простудных заболеваний и являться контактными с больными новой короновирусной инфекцией», — подчеркнула Голикова.

Напомним, что суммарно короновирус выявлен у 174,6 тыс. человек, 5,9 тыс. человек погибло. Опасная инфекция зафиксирована на территории 162 стран. Только за последние сутки география распространения коронавируса пополнилась пятью новыми странами. Наиболее сложная обстановка сложилась в Китае, Италии, Испании, Иране и Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.