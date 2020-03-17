Доведенная до отчаяния дольщица готова поселиться с детьми в недострое под Москвой

После окончания рабочего дня Елена Шилова с младшим ребенком долго гуляет по подольским дворам. На улице с сумерками становится все прохладнее, но спешить домой Елене вот уже несколько лет, по большому счету, некуда.

Женщина вместе с сыном и старшей дочерью живет у свекрови, что называется, на птичьих правах. Семь лет назад женщина вложила все свои сбережения, деньги от продажи доли в родительской квартире и материнский капитал в квартиру в строящемся доме. За это время муж бросил Елену и детей, инвестор — стройку, и девушке стало негде жить.

«А все так хорошо начиналось: этот застройщик ведь был на рынке 14 лет, и без проблем. Все, что у меня было: два с небольшим миллиона рублей и маткапитал, я вложила туда. Думала — вместе с мужем потом будем в новой квартире обустраиваться», — рассказала Елена корреспонденту Федерального агентства новостей.

Жительница Подольска подписала договор долевого участия с ООО «Главградострой». Застройщик обещал возвести жилой комплекс «Московский» в районе Красная горка подмосковного Подольска — шесть секций монолитно-кирпичного дома с подземным паркингом во дворе и встроенными на первых двух этажах детской и взрослой поликлиниками — к октябрю 2017 года.

При этом Елена и другие первые покупатели расстались со своими деньгами, разумеется, значительно раньше — еще в 2013 году. Некоторые из дольщиков, чтобы вложиться в строительство, распродали свое жилье и на время переселились в съемное.

К настоящему моменту проданы 600 квартир из 802 запроектированных. Но процесс строительства с самого начала не задался: в сроки «Главградострой» не укладывался.

К концу 2017 года — в это время дольщики уже планировали наряжать елку на новоселье — стройка окончательно остановилась на уровне готовности 55%. Некоторые секции так и не выросли выше 4 этажей из 20 запланированных.

В июне 2019 года объект был внесен в реестр проблемных, а в августе УМВД России по городскому округу Подольск возбудило против застройщика уголовное дело по статье «Мошенничество». Но на главный вопрос участников долевого строительства — кто же достроит купленные ими квартиры? — внятного ответа до сих пор нет.

«Писала везде — одни отписки, всегда одинаковые. Мне кажется, их всем шлют эти роботы: ждите, все на рассмотрении, мы в курсе про всех. А воз и ныне там, — сетует Елена. — Если у нас все затянется на 10–15 лет, мне кажется, я чокнусь. У меня уже нет стержня, я вроде бы пытаюсь себя держать, но… Тяжело это все».

Женщину приютила у себя мать бывшего мужа, строго-настрого запретив ей подавать на алименты: «Иначе выгоню». Елена работает помощником воспитателя в детском саду: арендовать квартиру ей не по карману. Одеждой и канцелярией для детей помогают друзья, путевками в лагерь для детей — социальные службы. Но чувствовать себя как дома в квартире бывшей свекрови женщине сложно.

«Как только не понравится, что или как я сказала, мои вещи начинают летать по квартире, и свекровь угрожает меня выкинуть. Она постоянно намекает, что мне уже пора. Если выгонит — поеду с детьми жить на заброшку, там как раз моя часть «достроена», — с горечью иронизирует собеседница ФАН.

Елена признается: порой ей приходят черные мысли. Но она старается привести себя в чувство и держаться дальше — ради детей.

«Я не отчаиваюсь, я жду, молюсь. А что я могу еще сделать? На пикеты я не хожу. Я, конечно, себя очень за это корю, но мне, чтобы появиться на пикете, надо отдать тысячу рублей, чтобы за меня в этот день на работе вышли, а у меня просто нет лишней тысячи», — сокрушается дольщица.

«Всем наплевать»

Между тем, пикеты и митинги дольщиков ЖК «Московский» проходят регулярно: люди приходят с плакатами к администрации Подольска, к зданию правительства Московской области в Красногорске, к правительству РФ в Москве. Наиболее активных участников сообщества приглашают и на рабочие группы по правам дольщиков в Государственную думу.

На пикетах дежурят по графику. Два раза в неделю кто-нибудь из несостоявшихся жильцов ЖК стоит у правительства с плакатом. Докричаться до чиновников пытаются и креативными методами: в начале февраля дольщики подали неоновый сигнал SOS прямо на стене заброшенного недостроя. А в конце месяца в аккаунтах своего сообщества они объявили флэшмоб по отправке писем министру жилищной политики Московской области Инне Федотовой.

«Нас вообще никто не замечает — всем наплевать. В Подольске 13 долгостроев — больше нас только в Домодедове. Но на нас никто не обращает внимания: строят Лобню, Химки, Красногорск — то, что у них под носом. А мы как сидели, так и сидим, — рассказывает активистка объединения дольщиков ЖК «Московский» Татьяна Иванова. — С нами никто ничего не решает. Наоборот, у нас новые застройщики появляются, а с нашим домом никто ничего не делает».

На разрешение ситуации не повлияло и наличие двух социально значимых объектов: детской и взрослой поликлиник — в будущем жилом комплексе. В этом районе на сегодня нет медучреждений такого рода: подольчане вынуждены ездить в центр города, в том числе возить на прием к педиатру детей.

Некоторые дольщики подозревают городскую администрации в наличии общих интересов с застройщиком, по крайней мере в прошлом. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось: администрация Подольска оказалась единственным ведомством, которое не смогло предоставить оперативный комментарий по этой теме. Официальный запрос по поводу ситуации с ЖК «Московский» ФАН направил еще 6 марта.

На сегодня у «Главградостроя» — пять незавершенных жилых объектов, из которых у ЖК «Московский» — самая низкая степень готовности. Впрочем, более высокая степень завершенности строительства у их «товарищей по несчастью» из других уголков Подольска не слишком утешает: надежды не осталось ни у кого. В отношении застройщика инициируются судебные процессы о признании его банкротом, но судебные инстанции отказываются сделать это.

У компании — миллионные долги, она регулярно получает штрафные квитанции от Главгосстройнадзора Московской области и иски от дольщиков, но при этом смотрит в будущее с оптимизмом. Заблокированные продажи квартир в «Московском» руководитель «Главградостроя» Виктор Вешневый, по словам Ивановой, настойчиво пытался восстановить. Пытался договориться он и с обманутыми им же покупателями квартир, чтобы те помогли ему добиться разрешения на продажи. Но договариваться с ним никто не захотел.

«Сейчас нас только кормят обещаниями: «мы ищем вам инвестора», «мы ищем вам инвестора». А инвесторы, наверное, там в очереди стоят…» — возмущается активистка.

В режим ожидания

Чтобы разобраться в ситуации, ФАН обратился с официальным запросом в Министерство жилищной политики Московской области. Его представители подтвердили опасения Ивановой: очереди из инвесторов у дверей их ведомства не наблюдается.

«Министерство может только предлагать инвестору зайти на объект, но не может обязать его сделать это. С инвесторами ведется переговорный процесс, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Стоит также отметить, что инвесторы, которым предлагалось достроить ЖК «Московский», отказывались от достройки объекта и строительства социальных объектов, называя данный проект «нерентабельным».

В федеральном Министерстве строительства и ЖКХ по просьбе ФАН прояснили ситуацию, подтвердив, что в настоящее время осуществляется поиск внебюджетного источника финансирования этого объекта.

«Для таких домов могут быть использованы меры, предусмотренные в том числе региональным законодательством. Например, привлечение новых инвесторов, предоставление компенсационных мер», — пояснили в Минстрое РФ.

Не питая особых надежд на то, что новый инвестор найдется, дольщики все же пытаются добиться признания застройщика банкротом. Подольчане надеются, что тогда правительство Московской области в лице регионального Минжилпола подготовит ходатайство о передаче объекта в Фонд защиты прав дольщиков компании «ДОМ.РФ» и последующем завершении строительства с участием средств федерального бюджета.

Дольщики убеждены: они находятся в правовом вакууме, когда застройщик не достраивает объект, но и банкротиться не хочет. Дом, формально «не осиротевший», не передают другим, да и желающих «подхватить» брошенную бетонную коробку с уже проданными квартирами тоже немного.

«Пока «Главградострой» не банкроты, нам вообще ничего не светит, кроме бесконечных мытарств с Минжилполом и такими же бесконечными поисками инвесторов. Как только у нас будет постановление о признании банкротом, наша судьба, уже хоть какая-то, будет известна», — поясняет Татьяна Иванова.

По словам активистки, буквально на прошлой неделе дольщикам начали поступать звонки от представителей «Главградостроя». Те принялись уговаривать людей не банкротить застройщика, а образовать жилищно-строительный кооператив, который, мол, и достроит дом — разумеется, из собственных средств участников ЖСК. По ориентировочным подсчетам, завершение строительства объекта обойдется по меньшей мере в миллиард рублей. Где его взять людям, которые уже потеряли каждый по несколько миллионов, доброжелатели не уточняли.

Генеральный директор компании «Главградострой» оказался недоступен для оперативного комментария.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в интервью ФАН отметил, что банкротство застройщика вообще не должно быть определяющим фактором при решении проблем дольщиков.

«Единственный признак [для запуска процедуры достройки дома за счет федерального бюджета] — это нарушение срока сдачи в эксплуатацию на протяжении шести и более месяцев. И после этим делом должен заняться региональный фонд защиты прав участников долевого строительства — в большинстве регионов они уже созданы. Туда направляются средства федерального и регионального бюджетов, чтобы достраивать этот дом. Банкротство вообще ни при чем», — пояснил механизм защиты прав дольщиков Николай Николаев.

Депутат подчеркнул, что вопрос оказания помощи оказавшимся без денег и жилья гражданам давно решен на законодательном уровне. Однако несостоявшиеся жильцы подольского долгостроя действительно не могут воспользоваться существующими правовыми гарантиями: в Московской области фонд защиты прав дольщиков до сих пор не создан, а значит запустить механизм завершения строительства не получится.

«Альтернативных способов разрешения ситуации министерство не имеет, только искать инвестора и предлагать ему зайти на объект», — подтвердили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Сроки создания фонда в региональном Минжилполе также пока назвать затруднились.

«В настоящий момент проводятся подготовительная работа и юридические согласования, чтобы после подписания распоряжения правительством РФ об изменении объема софинансировании на 30/70 (30% затрат финансирует правительство Московской области, 70% — мэрия Москвы. — Прим. ФАН) фонд Московской области был зарегистрирован», — добавили в пресс-службе.

Еще один вариант восстановления прав дольщиков, предусмотренный законодательством, — это выплата компенсаций. Но и здесь, как выяснилось, нужна воля чиновников.

«Фонд (Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства компании «ДОМ.РФ». — Прим. ФАН) может зайти в процесс, если будет принято такое решение. Пока никаких решений по ним не принято», — пояснили в пресс-службе «ДОМ.РФ».

«До квартиры обязана дожить!»

Подписания распоряжения о совместном завершении строительства проблемных объектов в соотношении 30 на 70 в Подмосковье ждут дольщики порядка 700 объектов. В конце февраля они провели серию одиночных пикетов у здания российского правительства: представители 23 жилых комплексов «оцепили» территорию по периметру, строго соблюдая регламентированное законом расстояние — не ближе 50 метров друг к другу.

«Вы точку свою найти не можете? — спрашивает пожелавшая остаться неизвестной женщина, очевидно организатор пикетов, подошедшую к ней пенсионерку.

«Нет, я с отстояла — с 8 утра стою. Подошла сказать, что точка освободилась, 10-й номер», — отвечает та.

Тут же к координатору подходит мужчина.

«На моей точке стоят», — жалуется активист.

«Выгоняйте их смело, это из Москвы — они стоят, пока вы не подойдете», — отвечает женщина.

В строгих правилах и четкой организации есть послабления: некоторым дольщикам, к примеру, уже непросто продолжительное время стоять. 83-летней Октябрине Николаевне Гончаровой выделили место у памятника Петру Столыпину — здесь можно присесть на ступеньках.

«Голод пережила. Войну пережила. Репрессии пережила. До квартиры обязана дожить!!!» — написано на плакате пенсионерки, вложившей все сбережения в строительство дома по адресу: ул. Полярная, дом 34, строение 3 в Москве.

Между тем, есть и такие дольщики, которые получают хорошие новости. Неделю назад генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков «ДОМ.РФ» Олег Говорун на встрече с министром строительства Владимиром Якушевым объявил о том, что в марте-апреле фонд планирует принять решение более чем по 70 домам. В отношении обладателей квартир в них будет запущен механизм восстановления прав дольщиков.

И все же масштабы проблемы в России пока остаются впечатляющими, несмотря на прозвучавшее еще в июне 2019 года требование президента России Владимира Путина в ближайшее время избавиться «от такого позорного сочетания, как обманутый дольщик».

Тогда же, в прошлом июне, Госдума и Совфед одобрили целый пакет законов о долевом строительстве. В частности, был подписан закон о защите прав дольщиков, согласно которому к этому должна привлекаться публичная правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Кроме того, деньги покупателей вновь возводимых начиная с 1 июля 2019 года домов теперь не отдаются застройщикам, а хранятся в банках на так называемых эскроу-счетах до окончания строительства. Они могут вернуться дольщикам в случае банкротства строительной компании.

Правда, новая схема не распространяется на объекты, строительство которых было начато до июля прошлого года. А определенная для них схема иногда — даже будучи прописанной на бумаге! — оказывается не работающей на деле.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, на 16 марта в Едином реестре проблемных объектов числится 3051 дом. В отношении 498 застройщиков открыто конкурсное производство, для 83 компаний введена иная процедура банкротства. При этом к одной из самых сложных категорий проблемных объектов все еще относятся те, чье строительство остановлено, а застройщик не признан банкротом.

И все же в Министерстве строительства и ЖКХ РФ заверили ФАН, что проблема в отношении всех категорий дольщиков все-таки будет решена.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации, при тесном взаимодействии правительства РФ, Фонда защиты прав дольщиков и руководства субъектов РФ, полностью решить накопленную проблему «обманутых» дольщиков планируется к 2023 году», — напомнили в министерстве.

По информации наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков, уже приняты решения о восстановлении прав более 16 тысяч дольщиков в стране — это 223 дома в 21 регионе Российской Федерации. Из них права 8 тысяч дольщиков будут восстановлены через механизм выплаты компенсаций.

«Мы ведь чужого не просим. Люди свои деньги вложили», — жалуется на несправедливость Елена Шилова, оставшаяся фактически бездомной матерью-одиночкой.

У профильных ведомств пока нет простых и быстрых ответов. Но есть план, а значит есть надежда, что Елена и ее товарищи по несчастью, регулярно выходящие к правительству, «доживут» до новоселья.