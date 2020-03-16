Политики и юристы объяснили суть и своевременность поправок в Конституцию РФ

В понедельник, 16 марта, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Поправки в Конституцию — за что и как будут голосовать граждане России?». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие юристы, общественные и политические деятели.

Первой слово взяла Ольга Амельченкова — председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. По ее словам, предложения о внесении новых поправок поступали со стороны граждан каждый день.

«Более того, члены нашей рабочей группы, в которую входили не только юристы, но и представители всевозможных общественных организаций, выезжали в регионы и собирали предложения населения. Так что действительно можно сказать, что конституцию писали, как говорится, «всей страной». Очень много идей мы либо учли, либо аккумулировали на будущее — их можно будет использовать для внесения поправок в другие нормативные акты», — поведала гостья пресс-конференции.

Амельченкова рассказала о своем личном опыте посещения ряда областей, в частности, Астраханской области и острова Сахалин.

«Очень много было предложений от молодежи, которая, по всей видимости, действительно заинтересована в поправках, — вспомнила девушка. — Лично ко мне было очень много обращений по сохранению исторической памяти и суверенитета нашей страны. Рассматривая же весь объем предложений в совокупности, могу сказать, что большая их часть была посвящена социальным вопросам», — заявила гостья пресс-конференции.

Личная поправка лидера движения «Волонтеры Победы» о защите исторической памяти является, по ее же словам, и заботой о грядущих поколениях.

«Я бы сказала, что будущее невозможно без знания прошлого», — подчеркнула свою мысль Амельченкова.

Эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский объяснил необходимость проведения всенародного голосования по поправкам в конституцию нуждой «активизировать интерес граждан к политике на сегодняшний день».

«С моей точки зрения, большинство населения в нашей стране достаточно пассивно, и как действующей власти, так и партиям достаточно сложно его расшевелить. Граждане, хоть в целом и поддерживают политический курс президента, но не проявляют достаточной активности. Голосование по столь важному для страны вопросу должно «расшевелить» их», — считает политтехнолог.

Координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Георгий Багирян рассказал, чем общероссийское голосование по поправкам, которое пройдет в апреле, отличается от референдума.

«То, с чем сталкиваемся мы сейчас, является действительно новым веянием. Ведь для утверждения тех поправок, что приняты сейчас, по закону совершенно не нужно никакое голосование — оно проходит исключительно из желания президента максимально вовлечь население в этот процесс. Если обратиться к законодательству о референдуме, то можно увидеть, что его проведение требуется только в случае внесения изменений в первую, либо вторую главу конституции – мы же имеем дело с разделами с третий по восьмой», — пояснил юрист.

Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга («Волонтеры Конституции») рассказал о просветительской деятельности, которую ведет его организация среди жителей мегаполиса.

«Это информирование граждан о дне голосования, о поправках, которые будут вноситься, и о том, где можно подробнее о них узнать. К нам можно присоединиться: сейчас регистрация в волонтеры открыта до 18 часов 18 марта. Далее соискателя ждет небольшой отбор и обучение в два этапа: сперва онлайн, а позже при посещении нашего центра городских волонтеров», — поведал Антонов.

Участники дискуссии также обсудили возможное влияние коронавирусной инфекции на ход всероссийского голосования по поправкам. Так, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области и проректор ЛГУ имени Пушкина Владимир Журавлев, заявил, что это будет зависеть от характера развития эпидемии. В целях профилактики членам и работникам избирательных комиссий могут быть выданы индивидуальные средства защиты.

В конце обсуждения на стол была поставлена импровизированная урна для голосования, куда каждый из участников круглого стола положил бюллетень со своим ответом на вопрос, нужно ли принять предложенные президентом России поправки в основной закон. Результаты голосования опубликованы на сайте Федерального агентства новостей.