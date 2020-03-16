В Госдуме и Совфеде отменяют разовые пропуска

Москва, 16 марта. Депутатам Госдумы и членам Совета Федерации ограничат возможность выписывать разовые пропуска для посетителей. Как стало известно Федеральному агентству новостей, теперь это право останется только за спикерами, главами комитетов и парламентских фракций (в Государственной думе).

«С завтрашнего дня, вторника, 17 марта, депутатам ограничат возможность выписывать разовые пропуска в Госдуму. Это смогут делать только спикер палаты, главы комитетов и главы фракций», — рассказал источник в комитете Госдумы по контролю и Регламенту.

В Совете Федерации, по словам источника в верхней палате, такие правила вступили в силу с сегодняшнего дня. При этом обладатели постоянных пропусков пока смогут проходить свободно. На входе в обе палаты парламента у всех входящих специальным оборудованием меряют температуру. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата приняла решение отменить проведение массовых мероприятий с приглашением экспертов. Также, по его словам, Госдума сократит количество пленарных заседаний с трех до двух в месяц. Новые правила будут действовать до окончания весенней сессии в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Публичные мероприятия также будут сокращены и в Совете Федерации. По словам главы профильного комитета Вячеслава Тимченко, останутся только те мероприятия, которые нет возможности перенести в силу различных причин. При этом пленарные заседания верхняя палата будет проводить в обычном режиме.

Ранее, 14 марта, в Совете Федерации были введены специальные меры для профилактики коронавируса. У всех входящих в здание медики проверяют температуру. Также в палате просят посетителей обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. С 16 марта медработники начали дежурить и в Государственной думе. Бесконтактными термометрами там также измеряют температуру, и, если она будет повышена, человеку выдадут медицинскую маску и отправят в поликлинику по месту жительства.