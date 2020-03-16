Москва, 16 марта. Матч Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом», запланированный на 22 марта, отменен. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на проведение культурных, спортивных, просветительских и других мероприятий любой численностью на фоне распространения коронавируса.

«В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится», ― говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Информацию о переносе матча и возврате билетов клуб сообщит после соответствующего решения Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. Игра должна была состояться на московском стадионе «ВЭБ-Арена».

Ранее Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. По ее словам, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны.