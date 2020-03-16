Росгвардейцы задержали водителя, сбившего насмерть пешехода во Владимире

Владимир, 16 марта. Сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего насмерть пешехода во Владимире. Мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия сразу после инцидента. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По данным правоохранителей, авария произошла в микрорайоне Юрьевец. Мужчина за рулем иномарки сбил прохожего и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В городе был объявлен план «Перехват». Патрулировавшие территорию росгвардейцы заметили выпившего мужчину, который стоял у остановки общественного транспорта. Его одежда была испачкана кровью, происхождение которой он не смог объяснить правоохранителям.

Выяснилось, что это тот самый водитель, который скрылся с места аварии. Свой автомобиль 33-летний мужчина бросил в лесном массиве.

Виновника ДТП передали представителям дорожной полиции. По факту случившегося назначена проверка.